Маск вернет интернет в сектор Газа. Говорит, что для гуманитарных организаций
28 октября Илон Маск заявил, что Starlink будет поддерживать подключение к международно признанным организациям, которые заботятся о предоставлении гуманитарной помощи в секторе Газа
Об этом Маск сообщил в X (ранее twitter).
Илон Маск ответил на сообщение представительницы США Александрии Окасио-Кортес, которая подчеркнула, что отключение любой связи для 2,2 млн населения сектора Газа неприемлемо.
Она написала, что журналисты, медицинские работники, гуманитарные усилия и гражданские люди, которые находятся в секторе Газа, оказались под угрозой из-за отключения коммуникаций.
"Я не знаю, как можно защитить такой поступок. Соединенные Штаты исторически осуждали эту практику", - добавила она.
На это Илон Маск ответил, что Starlink будет поддерживать подключение к международно признанным организациям, занимающимся оказанием гуманитарной помощи в секторе Газа.
Блокада сектора Газы
Ночью и днем 9 октября вооруженные силы Израиля атаковали сектор Газа. Главными целями стали командные пункты, здания командиров, боевиков и рядовых солдат террористической организации ХАМАС. Министр обороны Израиля приказал военным взять сектор Газа в блокаду.
11 октября Папа Римский Франциск выразил обеспокоенность полной блокадой сектора Газа и призвал стороны конфликта к миру.
Известная шведская экоактивистка Грета Тунберг 20 октября объявила забастовку в знак солидарности с Палестиной и сектором Газа и призвала к прекращению огня.
Правозащитная организация Human Rights Watch назвала блокаду сектора Газа военным преступлением и призвала правительство Израиля немедленно возобновить подачу электричества, воды и т.п.
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