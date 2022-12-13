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Маск утратил первенство среди самых богатых людей мира. Он уступил Бернару Арно

13 декабря, 2022 вторник
22:43
Экономика

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск потерял первое место в списке самых богатых людей мира, уступив Бернар Арно – главе компании по производству товаров класса люкс LVMH

Об этом пишет BBC со ссылкой на подсчеты Forbes и Bloomberg.

Состояние Маска сейчас составляет 178 млрд долларов. При этом общее состояние Арно составило 188 млрд долларов.

Падение рейтинга Маска связано с покупкой Twitter, сопровождавшейся многочисленными скандалами и судебными исками. На фоне этих событий акции Tesla постоянно падали в цене.

Маск впервые возглавил рейтинг миллиардеров Forbes весной 2021 года, когда его состояние достигло $219 млрд, - тогда он вытеснил с первого места основателя Amazon Джеффа Безоса, состояние которого Forbes оценил в $171 млрд.

К тому времени французский бизнесмен Бернар Арно был на третьем месте. Впервые он попал в тройку в 2020 году - с тех пор состояние семьи Арно, по оценке Forbes, выросло более чем вдвое - с $76 до 158 млрд.

LVMH – французский конгломерат, занимающийся производством предметов роскоши. Компания была основана в 1987 году в результате слияния дома моды Louis Vuitton и компании Moët Hennessy и сейчас объединяет 75 люксовых брендов. В 2021 году LVMH была признана самой дорогой компанией Европы.

Как отмечает Forbes, в 36-м ежегодном рейтинге самых богатых людей планеты их 2668 человек — на 87 меньше, чем годом ранее. Совокупная стоимость их доходов составляет $12,7 триллиона — на $400 млрд меньше, чем в 2021 году.

Издание отмечает, что наиболее драматические падения произошли в России, где после вторжения Путина в Украину стало на 34 миллиардера меньше, чем в прошлом году, и в Китае, где правительство подавляет деятельность компаний – это привело к тому, что китайских миллиардеров в списке стало на 87 меньше.

Однако Forbes нашел более 1000 миллиардеров, которые стали богаче, чем были год назад. И 236 новичков стали миллиардерами за последний год, включая первые в истории из Барбадоса, Болгарии, Эстонии и Уругвая. Америка все еще лидирует в мире с 735 миллиардерами, имеющими совокупное состояние в 4,7 триллиона долларов. Китай (включая Макао и Гонконг) остается на втором месте с 607 миллиардерами на общую сумму 2,3 триллиона долларов.

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Мир
Илон Маск
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