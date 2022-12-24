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Маск удалил функцию twitter, призванную предотвращать самоубийства, - Reuters

24 декабря, 2022 суббота
10:20
Технологии

Илон Маск, новый владелец Twitter, заказал удаление в соцсети функции, которая должна помогать предотвращению самоубийств.

Об этом сообщили в Reuters со ссылкой на источники компании Twitter.

Твиттер удалил функцию #ThereIsHelp, которая продвигала для ищущих определенный контент контакты организаций поддержки и горячие линии по предотвращению самоубийств. Reuters утверждает, что такое решение принял Илон Маск.

После публикации материала руководитель отдела доверия и безопасности Twitter Элла Ирвин сообщила Reuters, что компания "исправляла ошибки в подсказках и обновляла их, функция удалена временно".

#ThereIsHelp во время конкретных поисковых запросов показывала в верхней части экрана контакты организаций поддержки, связанных с психическим здоровьем, ВИЧ, вакцинами, сексуальной эксплуатацией детей, COVID-19, насилием, стихийными бедствиями и свободой слова.

Маск заявил, что количество показов или просмотров вредоносного контента уменьшилось после того, как он вступил в должность в октябре. Также он опубликовал графики, подтверждающие это.

  • Напомним, в понедельник 19 декабря президент Европарламента Роберта Мецола письмо Илону Маску с просьбой прибыть в Брюссель для "откровенного публичного обмена мнениями" с законодателями.
  • Миллиардер Илон Маск ночью 19 декабря запустил голосование, стоит ли ему уйти с должности руководителя Twitter и пообещал соблюсти какие-либо результаты опроса. Пользователи проголосовали "да"
  • 20 декабря Маск заявил, что ищет нового генерального директора для Twitter.
  • 23 декабря сообщили, что в социальной сети Twitter запустили счетчик, показывающий, сколько людей просмотрели опубликованный твит.

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Мир
Илон Маск
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