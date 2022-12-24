Маск удалил функцию twitter, призванную предотвращать самоубийства, - Reuters
Илон Маск, новый владелец Twitter, заказал удаление в соцсети функции, которая должна помогать предотвращению самоубийств.
Об этом сообщили в Reuters со ссылкой на источники компании Twitter.
Твиттер удалил функцию #ThereIsHelp, которая продвигала для ищущих определенный контент контакты организаций поддержки и горячие линии по предотвращению самоубийств. Reuters утверждает, что такое решение принял Илон Маск.
После публикации материала руководитель отдела доверия и безопасности Twitter Элла Ирвин сообщила Reuters, что компания "исправляла ошибки в подсказках и обновляла их, функция удалена временно".
#ThereIsHelp во время конкретных поисковых запросов показывала в верхней части экрана контакты организаций поддержки, связанных с психическим здоровьем, ВИЧ, вакцинами, сексуальной эксплуатацией детей, COVID-19, насилием, стихийными бедствиями и свободой слова.
Маск заявил, что количество показов или просмотров вредоносного контента уменьшилось после того, как он вступил в должность в октябре. Также он опубликовал графики, подтверждающие это.
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