Маск убрал функцию жалобы на дезинформацию о выборах в соцсети X

Об этом информирует Reuters , ссылаясь на заявление исследовательской организации Reset.Tech Australia.

Функцию, позволяющую пользователям сообщать о сообщениях, которые, по их мнению, вводят в заблуждение по поводу политики, ввели в соцсети 2022 года. Однако на прошлой неделе она исчезла из ниспадающего меню во всех странах, кроме Европейского Союза.

"Лишение людей возможности сообщать о возможной политической дезинформации может ограничить возможности реагирования в то время, когда на платформы социальных сетей оказывается давление с целью ограничить распространение стремительно растущей ложной информации о честности выборов", - отмечают исследователи.

В письме к исполнительному директору X в Австралии представители исследовательской организации указывают, что контент, содержащий в себе дезинформацию через введенные изменения, может остаться без надлежащей проверки.