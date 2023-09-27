Маск убрал функцию жалобы на дезинформацию о выборах в соцсети X
Американский миллиардер Илон Маск убрал в соцсети X (бывший Twitter) функцию, благодаря которой пользователи могли пожаловаться на дезинформацию о выборах в сообщении
Об этом информирует Reuters , ссылаясь на заявление исследовательской организации Reset.Tech Australia.
Функцию, позволяющую пользователям сообщать о сообщениях, которые, по их мнению, вводят в заблуждение по поводу политики, ввели в соцсети 2022 года. Однако на прошлой неделе она исчезла из ниспадающего меню во всех странах, кроме Европейского Союза.
"Лишение людей возможности сообщать о возможной политической дезинформации может ограничить возможности реагирования в то время, когда на платформы социальных сетей оказывается давление с целью ограничить распространение стремительно растущей ложной информации о честности выборов", - отмечают исследователи.
В письме к исполнительному директору X в Австралии представители исследовательской организации указывают, что контент, содержащий в себе дезинформацию через введенные изменения, может остаться без надлежащей проверки.
- Ранее, проанализировав отчеты о том, как технологические компании справляются с дезинформацией, Евросоюз признал соцсеть X Илона Маска самым большим средством распространения российской лжи и пропаганды.
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