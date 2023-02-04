Маск теоретически может содержать такое государство как Украина
Чтобы вы себе представляли, насколько Украина бедна страна по порядку цифр
Только США с февраля прошлого года предоставили нам военную помощь на сумму 26 миллиардов долларов. Это практически размер доходов годового бюджета Украины за 2021-й год. Всего в целом. Для сравнения, бюджет Польши — около 120 миллиардов долларов.
То есть, если бы мы в 2021-м году закрыли школы, больницы, универы, уволили всех чиновников, распустили полицию и суды, не строили дороги, не платили пособие беременным и остальные — то смогли купить себе только примерно это. Которого в цифрах получили очень много, а в объективных потребностях фронта, по словам военных, очень немного.
В цифрах получили очень много, а в объективных потребностях фронта, по словам военных, очень немного
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Поэтому быть готовыми к такой войне с Россией с точки зрения вооружения мы не могли никак, потому что выше головы не прыгнешь.
А теперь представьте, что какой-то, например, Илон Маск может теоретически содержать такое государство как Украина года три, если переведет свое состояние в кэш. Это шокирует, но неприятно, потому что показывает наш экономический калибр.
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Илон Маск может теоретически удерживать такое государство как Украина года три, если переведет свое состояние в кэш
Вместе с тем, понимая порядок цифр, возникает адекватное понимание наших возможностей и искренняя благодарность за то, чем нас поддержали.
Об авторе: Владимир Гевко, маркетолог, блоггер
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