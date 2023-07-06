Маск судится с компанией Meta, которая запустила аналог Twitter
Twitter будет добиваться судебного запрета на использование своей интеллектуальной собственности компанией Meta, обвиняя в ее краже
Об этом пишет издание Semafor, в распоряжении которого было письмо юриста Twitter Алекса Спиро, отправленное Meta через несколько часов после запуска Threads.
В письме Спиро обвиняет Meta в "систематическом, умышленном и незаконном присвоении коммерческой тайны и другой интеллектуальной собственности Twitter".
Спиро также обвинил Meta в привлечении бывших сотрудников Twitter, которые "имели и продолжают иметь доступ" к конфиденциальной информации. Якобы именно этим сотрудникам было поручено создать программу Threads с использованием интеллектуальной собственности Twitter, которая является нарушением закона.
Источник Semafor в компании Meta назвал обвинения безосновательными, заявив, что никто из разработчиков, занимавшихся созданием Threads, ранее не работал в Twitter.
- Напомним, владелец Tesla, SpaceX и Twitter Илон Маск и владелец Meta Platforms Марк Цукерберг возглавили список самых богатых людей мира за последние 6 месяцев.
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