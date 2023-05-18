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Маск сравнил Сороса со злодеем из Marvel: Израиль назвал это антисемитизмом

18 мая, 2023 четверг
03:18
Новости

Илон Маск заявил, что бизнесмен и меценат Джордж Сорос похож на злодея Магнето из комиксов Marvel, который, по легенде, происходит из евреев.

Об этом пишет The Washington Post.

Накануне Маск опубликовал твит, в котором отметил, что Сорос напоминает ему Магнето — суперзлодея из комиксов издательства Marvel, стремящегося завоевать мир, заменив людей мутантами.

По легенде вселенной Marvel, Магнето, происходящее из семьи немецких евреев, пережил Холокост.

Соросу было 13 лет, когда в марте 1944 года нацистская Германия оккупировала Венгрию. Семья будущего финансиста приобрела документы о крещении, чтобы уберечься от притеснений и опасностей.

На этот факт обратил внимание американский журналист Брайан Крассенштейн. Он добавил, что Сорос "подвергается непрерывным нападкам за его благие намерения".

Маск ответил, что на самом деле Сорос "хочет уничтожить самую структуру цивилизации". По мнению Маска, Сорос ненавидит человечество.

МИД Израиля заявил, что антиеврейские теории заговора стали популярны на платформе "после твита, воняющего антисемитизмом".

17 мая Маск написал, что "хотел бы извиниться за пост", поскольку он "был несправедлив в отношении Магнето".

  • Напомним, 15 мая блоггер и друг Маска Мэтт Уоллес распространил информацию, что Сорос умер. Сам финансист вскоре опроверг ее, заявив, что он жив и здоров.
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