Маск снова вернулся на первую строчку богачей мира, - Bloomberg
Илон Маск вернулся на первую строчку самых богатых людей планеты – его состояние оценивается в $187,1 млрд.
Об этом сообщает Bloomberg.
Маск обогнал президента группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернара Арно, состояние которого насчитывает $185,3 млрд.
Отметим, что активы Маска увеличились благодаря росту цен на принадлежащие ему акции компании Tesla почти на 70%. Увеличение спроса на электромобили компании после снижения цен на них также способствовало росту состояния миллиардера.
- Напомним, в конце прошлого года Маск потерял первое место в списке самых богатых людей мира, уступив Бернар Арно.
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