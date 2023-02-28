Маск снова вернулся на первую строчку богачей мира, - Bloomberg

Об этом сообщает Bloomberg.

Маск обогнал президента группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернара Арно, состояние которого насчитывает $185,3 млрд.

Отметим, что активы Маска увеличились благодаря росту цен на принадлежащие ему акции компании Tesla почти на 70%. Увеличение спроса на электромобили компании после снижения цен на них также способствовало росту состояния миллиардера.