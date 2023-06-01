Маск снова вернул себе титул самого богатого человека мира
Миллиардер, гендиректор Tesla Илон Маск снова стал самым богатым человеком в мире после того, как ненадолго уступил этот титул французскому бизнесмену Бернару Арно
Об этом сообщает Bloomberg .
Акции Louis Vuitton Moët Hennessy Бернара Арно упали на 2,6% на торгах в Париже, поэтому Маску удалось обойти магната в рейтинге.
В этом году 51-летний Маск и 74-летний француз соперничают в индексе миллиардеров Bloomberg, в который входят 500 самых богатых людей мира.
Арно впервые превзошел Маска в декабре, когда технологическая индустрия боролась с трудом, а предметы роскоши показали устойчивость перед инфляцией.
Вера в динамичность сектора предметов роскоши начинает угасать на фоне признаков замедления экономического роста, особенно на критически важном рынке Китая. С апреля акции LVMH упали примерно на 10%.
Тем временем Маск заработал в этом году более $55,3 млрд, преимущественно благодаря Tesla. Автопроизводитель, на долю которого приходится 71% его состояния, с начала года вырос на 66%.
Согласно индексу, состояние Маска сейчас оценивается примерно в $192,3 млрд, а состояние Арно - около $186,6 млрд.
- Ранее Маск, впервые после возглавления Twitter, приобрел стартап для помощи в подборе персонала – рекрутинговую платформу Laskie.
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