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Маск снова вернул себе титул самого богатого человека мира

1 июня, 2023 четверг
10:27
Мир

Миллиардер, гендиректор Tesla Илон Маск снова стал самым богатым человеком в мире после того, как ненадолго уступил этот титул французскому бизнесмену Бернару Арно

Об этом сообщает Bloomberg .

Акции Louis Vuitton Moët Hennessy Бернара Арно упали на 2,6% на торгах в Париже, поэтому Маску удалось обойти магната в рейтинге.

В этом году 51-летний Маск и 74-летний француз соперничают в индексе миллиардеров Bloomberg, в который входят 500 самых богатых людей мира.

Арно впервые превзошел Маска в декабре, когда технологическая индустрия боролась с трудом, а предметы роскоши показали устойчивость перед инфляцией.

Вера в динамичность сектора предметов роскоши начинает угасать на фоне признаков замедления экономического роста, особенно на критически важном рынке Китая. С апреля акции LVMH упали примерно на 10%.

Тем временем Маск заработал в этом году более $55,3 млрд, преимущественно благодаря Tesla. Автопроизводитель, на долю которого приходится 71% его состояния, с начала года вырос на 66%.

Согласно индексу, состояние Маска сейчас оценивается примерно в $192,3 млрд, а состояние Арно - около $186,6 млрд.

  • Ранее Маск, впервые после возглавления Twitter, приобрел стартап для помощи в подборе персонала – рекрутинговую платформу Laskie.
Экономика
Илон Маск
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