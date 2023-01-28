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Маск снова отложил запуск серийного производства Tesla Cybertruck

28 января, 2023 суббота
05:19
Экономика

Прототип Tesla Cybertruck был презентован несколько лет назад, а производство серийной версии неоднократно откладывалось – на этот раз на 2024 год.

Об этом пишет Avtosota.

Во время ежеквартального отчета о прибылях и убытках Tesla за IV квартал Илон Маск заявил, что Tesla надеется начать выпуск Cybertruck этим летом, но отметил, что прежде чем нарастить объемы, интенсивность производства будет невысокой.

Маск добавил, что массовое производство начнется в 2024 году, но не назвал точных сроков. Независимо от того, когда это произойдет, Tesla, по-видимому, имеет более 1,5 миллионов предварительных заказов на Cybertruck.

"Tesla по-прежнему давала ложные обещания по поводу Cybertruck, но если компании когда-то нужно было увеличить сроки выпуска ожидаемого продукта, то это сейчас. Cybertruck кажется почти "старой новинкой", поскольку компания так долго говорит о нем", – заявила исполнительный директор Edmunds Джессика Колдуэлл.

Интересно, что Tesla еще не обнародовала изображение серийного Cybertruck, а также не объявила окончательные цены и спецификации. Однако в конце октября внутри завода Tesla появилась фотография, где была показана задняя часть Cybertruck.

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Илон Маск
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