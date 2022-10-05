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Маск снова готов купить Twitter по начальной цене $44 млрд

5 октября, 2022 среда
00:02
Мир

Американский миллиардер Илон Маск предложил компании Twitter Inc возобновить соглашение о покупке, хотя раньше отказался от нее

Об этом сообщает Reuters.

Издание отмечает, что Илон Маск предлагает вернуться к первоначальному предложению и приобрести Twitter Inc по цене 44 млрд дол. США.

Как добавляет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники, в понедельник адвокаты Маска сообщили Twitter об этом предложении, а также направили конфиденциальное письмо в канцлерский суд штата Делавер, где должны были рассматривать дело Маска против компании.

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Почему Илон Маск передумал и решил купить компанию, пока не известно. Если стороны придут к согласию, им удастся избежать судебного процесса.

  • 24 апреля компания Twitter приняла предложение Илона Маска по покупке Twitter за $44 млрд. Маск обязывался вложить в покупку Twitter $33,5 млрд, в том числе $21 млрд акционерного капитала и $12,5 млрд маржинальных ссуд под некоторые из его акций Tesla Inc ( TSLA.O) для финансирования транзакции. Еще $13 млрд согласились предоставить банки под залог Twitter.

  • 13 мая Маск заявил о прекращении соглашения, пока он ждет подсчета числа спамерских учетных записей.

  • 9 июля сообщалось, что руководство Twitter намерено подать в суд на Маска , который заявил об отказе от соглашения по покупке социальной сети.

  • Впоследствии Маск решил расторгнуть соглашение о приобретении социальной сети Twitter. А компания подала на него в суд . Первое судебное заседание должно было состояться 17 октября.

  • 10 августа сообщали, что Илон Маск продал акции Tesla на $6,9 млрд в случае, если заключит соглашение о покупке Twitter

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