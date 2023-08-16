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Маск сделал TweetDeck доступным только для подписчиков

16 августа, 2023 среда
13:36
Технологии Twitter

В среду, 16 августа, пользователи соцсети X, которую раньше называли Twitter, заметили, что при попытке зайти в TweetDeck предлагается приобрести платную подписку

Об этом информирует TechCrunch .

Социальная сеть X, принадлежащая Илону Маску и ранее известная как Twitter, превратила TweetDeck в продукт только для подписчиков. Также программа на информационной панели социальных сетей для управления учетными записями теперь будет называться X Pro.

Некоторые пользователи сообщили, что при попытке получить доступ к TweetDeck им появлялось окошко, предлагавшее приобрести подписку Blue.

Что известно о покупке Twitter Илоном Маском

24 апреля 2022 года компания Twitter приняла предложение Илона Маска о покупке компании за $44 млрд. Маск обязывался вложить в покупку Twitter $33,5 млрд, в том числе $21 млрд акционерного капитала и $12,5 млрд маржинальных ссуд под некоторые из его акций Tesla Inc (TSLA.O) для финансирования транзакции. Еще $13 млрд согласились предоставить банки под залог Twitter.

14 мая 2022 года Маск решил приостановить сделку по покупке социальной сети Twitter из-за проверки количества фейковых аккаунтов. Этим он обрушил акции соцсети.

Впоследствии Маск решил расторгнуть соглашение о приобретении социальной сети Twitter. А компания подала на него в суд . Первое судебное заседание должно было состояться 17 октября 2022 года.

5 октября того же года стало известно, что Маск готов купить Twitter по начальной цене в $44 млрд.

27 октября 2022 года Маск намекнул , что приобрел компанию Twitter, которая владеет одноименной соцсетью. Он поделился видео, на котором заходит в штаб-квартиру компании. Кроме того, миллиардер изменил подпись на своей странице в соцсети "Chief Twit".

Позже стало известно, что Маск планирует стать гендиректором компании, а в ЕС пообещали внимательно следить за тем, чтобы он не превратил Twitter в платформу для разжигания ненависти. В то же время миллиардер пообещал , что будет соблюдать законы ЕС.

Далее Маск распустил совет директоров Twitter и начал посылать работникам компании электронные письма с информацией о том, что они уволены. Сотрудники компании Twitter подали на компанию коллективный иск в суд. В общей сложности Twitter уволил около 80% сотрудников после того, как Илон Маск приобрел компанию.

17 ноября 2022 года Илон Маск заявил , что планирует найти нового лидера Twitter и рассчитывает сократить свое время в компании.

15 февраля стало известно, что Маск планирует покинуть пост директора Twitter до конца года. 11 мая Илон Маск заявил, что уходит с должности . Он назначил генеральным директором Twitter Линду Яккарино.

Состоявшиеся нововведения в Twitter

Илон Маск запустил в Twitter премиальную подписку за $8 долларов, которая необходима для получения синей галочки и верификации аккаунта. Кроме того, Маск заявил , что любой twitter-аккаунт, использующий чужое имя без четкого указания на пародию, будет заблокирован.

22 ноября 2022 года миллиардер презентовал новую концепцию развития компании , в которой отметил приоритетность шифрования частных сообщений. Разработчики будут работать и над созданием голосовых и видеозвонков между учетными записями.

Илон Маск также объявил, что начнет восстанавливать заблокированные аккаунты в сети. В частности, он разблокировал аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа и снял ограничения на аккаунты, связанные с Кремлем.

Затем в Twitter запустили счетчик , показывающий, сколько людей просмотрели опубликованный твит, объявили о расширении списка политической рекламы, которую можно публиковать в социальной сети, и ввели новую политику "нулевой толерантности" в сообщения с насильственными высказываниями.

18 февраля компания Twitter заявила , что только подписчики Twitter Blue смогут пользоваться функцией двухфакторной аутентификации через СМС.

4 апреля пользователи Twitter заметили , что кнопка в виде синей птицы в верхнем левом углу страницы изменилась на изображение собаки породы сиба-ина Doge, в честь которой названа криптовалюта Dogecoin. Такое решение владелец Twitter Илон Маск объяснил тем, что еще когда он только задумывался о приобретении какой-то соцсети, один из пользователей посоветовал ему купить Twitter и сменить лого с птичкой на собаку.

3 14 апреля пользователям разрешено взимать плату за доступ к своему контенту: от длинного текста до многочасового видео. Кроме того, в соцсети пользователям с платной подпиской разрешили публиковать длинные видео .

1 июня владелец социальной сети Twitter Илон Маск,подтвердил , что платформа может быть переименована в X в ответ на твит Daily News.

1 июля Twitter закрыл доступ к публикациям неавторизованным пользователям и теперь потребует от них иметь учетную запись в соцсети для просмотра твитов.

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