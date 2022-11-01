Маск разогнал совет директоров Twitter и усилил контроль над компанией
Миллиардер Илон Маск распустил совет директоров Twitter и укрепил контроль над компанией
Об этом сообщает BBC со ссылкой на документы Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
В сообщении отметили, что 27 октября Маск стал единоличным директором Twitter.
Среди девяти уволенных директоров – бывший глава правления Брет Тейлор и бывший исполнительный директор Параг Агравал.
Также есть информация, что Маск и его команда намерены провести серьезные сокращения в компании.
- Напомним, 27 октября стало известно, что Маск завершил эпопею с покупкой Twitter. По его словам, он это сделал не для того, чтобы заработать больше денег, а чтобы помочь человечеству.
- 28 октября стало известно, что Маск планирует стать гендиректором компании, а в ЕС пообещали внимательно следить за тем, чтобы он не превратил Twitter в платформу для разжигания ненависти. В то же время миллиардер пообещал , что будет соблюдать законы ЕС.
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