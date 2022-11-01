Об этом сообщает BBC со ссылкой на документы Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

В сообщении отметили, что 27 октября Маск стал единоличным директором Twitter.

Среди девяти уволенных директоров – бывший глава правления Брет Тейлор и бывший исполнительный директор Параг Агравал.

Также есть информация, что Маск и его команда намерены провести серьезные сокращения в компании.

Напомним, 27 октября стало известно, что Маск завершил эпопею с покупкой Twitter. По его словам, он это сделал не для того, чтобы заработать больше денег, а чтобы помочь человечеству.

28 октября стало известно, что Маск планирует стать гендиректором компании, а в ЕС пообещали внимательно следить за тем, чтобы он не превратил Twitter в платформу для разжигания ненависти. В то же время миллиардер пообещал , что будет соблюдать законы ЕС.

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