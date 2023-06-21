Маск рассматривает Индию как место для инвестиций Tesla
Исполнительный директор Tesla Илон Маск заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди подталкивает автопроизводителя сделать значительные инвестиции в страну. Объявление ожидается вскоре
Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление Маска после встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в США.
Маск рассказал Моди о планах создания производственной базы Tesla в Индии: "Я уверен, что Tesla будет в Индии и сделает это как можно скорее".
Премьер Моди пригласил Маска инвестировать в страну, электромобили и сотрудничать с индийскими фирмами в космос-отрасли.
"Он действительно заботится об Индии, потому что он подталкивает нас к значительным инвестициям в Индию, что мы намерены сделать", - сказал исполнительный директор Tesla и добавил, что страна имеет большие возможности для экологического энергетического развития, базирующегося на солнечной энергии, стационарных батареях и электрокарах. А также выразил надежду привести в Индию свой спутниковый Интернет Starlink от SpaceX.
После того, как совладелец Twitter Джек Дорси обвинял Индию в том, что она хочет закрыть платформу за неподчинение приказам о цензуре контента во время протеста 2020-2021 годов, Моди встретился с Маском, также являющимся владельцем Twitter.
"У Twitter нет другого выбора, кроме как подчиняться местным органам власти. Если мы не будем соблюдать законы местного самоуправления, нас закроют...", - добавил Маск.
- 9 мая стало известно, что сенаторы США обеспокоены безопасностью Tesla и требуют привлечь Маска к ответственности.
- 18 мая Tesla предложила создать фабрику в Индии по производству электромобилей для продаж и экспорта.
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