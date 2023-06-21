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Маск рассматривает Индию как место для инвестиций Tesla

21 июня, 2023 среда
18:33
Мир Tesla авто

Исполнительный директор Tesla Илон Маск заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди подталкивает автопроизводителя сделать значительные инвестиции в страну. Объявление ожидается вскоре

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление Маска после встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в США.

Маск рассказал Моди о планах создания производственной базы Tesla в Индии: "Я уверен, что Tesla будет в Индии и сделает это как можно скорее".

Премьер Моди пригласил Маска инвестировать в страну, электромобили и сотрудничать с индийскими фирмами в космос-отрасли.

"Он действительно заботится об Индии, потому что он подталкивает нас к значительным инвестициям в Индию, что мы намерены сделать", - сказал исполнительный директор Tesla и добавил, что страна имеет большие возможности для экологического  энергетического развития, базирующегося на солнечной энергии, стационарных батареях и электрокарах. А также выразил надежду привести в Индию свой спутниковый Интернет Starlink от SpaceX.

После того, как совладелец Twitter Джек Дорси обвинял Индию в том, что она хочет закрыть платформу за неподчинение приказам о цензуре контента во время протеста 2020-2021 годов, Моди встретился с Маском, также являющимся владельцем Twitter.

"У Twitter нет другого выбора, кроме как подчиняться местным органам власти. Если мы не будем соблюдать законы местного самоуправления, нас закроют...", - добавил Маск.

  • 9 мая стало известно, что сенаторы США обеспокоены безопасностью Tesla и требуют привлечь Маска к ответственности.
  • 18 мая Tesla предложила создать фабрику в Индии по производству электромобилей для продаж и экспорта.
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