Маск рассматривает Индию как место для инвестиций Tesla

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление Маска после встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в США.

Маск рассказал Моди о планах создания производственной базы Tesla в Индии: "Я уверен, что Tesla будет в Индии и сделает это как можно скорее".

Премьер Моди пригласил Маска инвестировать в страну, электромобили и сотрудничать с индийскими фирмами в космос-отрасли.

"Он действительно заботится об Индии, потому что он подталкивает нас к значительным инвестициям в Индию, что мы намерены сделать", - сказал исполнительный директор Tesla и добавил, что страна имеет большие возможности для экологического энергетического развития, базирующегося на солнечной энергии, стационарных батареях и электрокарах. А также выразил надежду привести в Индию свой спутниковый Интернет Starlink от SpaceX.

После того, как совладелец Twitter Джек Дорси обвинял Индию в том, что она хочет закрыть платформу за неподчинение приказам о цензуре контента во время протеста 2020-2021 годов, Моди встретился с Маском, также являющимся владельцем Twitter.

"У Twitter нет другого выбора, кроме как подчиняться местным органам власти. Если мы не будем соблюдать законы местного самоуправления, нас закроют...", - добавил Маск.