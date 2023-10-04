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OPINION

Маск против Украины. Чего на самом деле хочет технологический гений

4 октября, 2023 среда
16:30
Мнение

Почему Илон Маск так не любит Украину и Владимира Зеленского? Это политическая игра или что-нибудь личное?

Американский бизнесмен, владелец компаний SpaceX и Twitter снова похайпил на нашем вопросе. В своей соцсети он запостил фотолягушку на президента Владимира Зеленского о помощи для Украины в борьбе с российской агрессией. В его ленте соцсети Х появилось следующее:

"Когда прошло пять минут, и ты еще не просил о миллиарде долларов помощи".

Фото: twitter.com/elonmusk

К счастью, несмотря на то, что в США продолжаются дискуссии — поддерживать ли Украину на таком же финансовом уровне или возможно как-то уменьшить — Маск в основном получил на орехи в комментариях.

Однако такой выпад в сторону Зеленского — снова поднимает вопрос, почему Маск так предвзято относится к Украине?

Безусловно, Илон Маск технологический гений и до полномасштабного вторжения его любили в Украине. Что могло пойти не так, что его украинские фанаты вынуждены выбрасывать книги и постеры своего кумира в помойку.

Прежде всего, следует помнить, что Маска всегда интересовал исключительно он и его амбициозные проекты в центре внимания. Пожалуй, лучшим годом за последнее десятилетие для бизнесмена был 2018 год – тогда весь мир год обсуждал успешный запуск ракеты-носителя компании SpaceX Falcon Heavy. Тогда в качестве груза ракета вывела в космос личный автомобиль создателя компании — Tesla Roadster. А на пассажирское место усадили манекен в скафандре.

Однако затем мир на пару лет углубился во всемирную борьбу с коронавирусом, внезапно перешедшую в помощь Украине, когда наше государство оказалось в эпицентре наиболее кровавого противостояния со времен Второй мировой. И очевидно, что крупные доноры проектов Маска были больше озабочены своей судьбой. А правительства начали считать деньги на оборону и новых контрактников. Было уже очевидно не до Tesla, колонизации Марса и амбициозных проектов.

Здесь следует заметить, что Маск долгое время делал ставку на китайский рынок, китайские деньги. И пандемия коронавируса, а затем и российско-украинская война прижала его к земле. Ибо из первой и второй проблемы виднеются уши Китая — и соответственно, американцу сложнее получить что-то в принципиально враждебном к США государстве.

Незадолго до всех этих событий Tesla построила крупный завод в Шанхае, где собирались электрокары. Однако проблемы с аккумуляторами, проводниками и перенос производства всех этих вещей в соседние государства — по состоянию на октябрь 2022 года привело к тому, что Маск скорее сжигает деньги в этих заводах, чем зарабатывает.

Поэтому, пытаясь удержать китайский рынок и китайские деньги, Маск стал бэк-вокалистом в мирном плане Китая. Именно поэтому, а не по другим причинам в Twitter Маска год назад появился очень специфический "мирный план". Где Украине предлагали проведение референдумов на оккупированных территориях, передачу Крыму России и обеспечение его водой, а также нейтральный статус Украины. Это чисто китайско-российские нарративы и явно они не могли появиться просто так на частной странице личности, которую раньше интересовали работы и космос.

Желание кое-как усмирить украинскую проблему и дальше зарабатывать деньги и брать инвестиции — потеряла Маска. Он все чаще стал вылезать на люди с неоднозначными заявлениями и специфическими поступками. И здесь не надо говорить, что Маск просто работает против Украины на радость радикальному крылу Республиканской партии. Если проанализировать личные дела Маска и Дональда Трампа, то все упирается конкретно в разрешение брать Маску китайские средства.

Как гром среди ясного неба стало сообщение CNN о новой книге-биографии Маска от писателя Уолтера Айзексона, который написал, что бизнесмен якобы тайно отключил работу Starlink у побережья Крыма и что это сорвало украинскую атаку подводными дронами по полуострову из-за страха применения Россией ядерной ответ. Позже Айзексон и Маск уточнили, что он отказался там активизировать спутниковый интернет на "экстренный запрос от государственных органов (Украины)" из-за опасений "эскалации конфликта".

Еще позже, когда запахло разборками корпорации с правительством США и Пентагоном, Маск пытался объяснить, что своими действиями он не предал США, потому что "США не объявляли войну России".

Однако вмешательство Маска в оборонные дела, а еще публикация частной переписки с министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым все же стала предметом больших разборок в США.

Дело в том, что в США политика и крупный бизнес корпораций отделены друг от друга. Однако теперь после инцидента с интернетом в Крыму Пентагон пересматривает свои отношения с частными подрядчиками. Вот, что писали американские СМИ в сентябре 2023: "по состоянию на сегодняшний день Пентагон возлагается на SpaceX гораздо больше, чем только в вопросе помощи Украине, и неуверенность в том, что Маск или любой другой коммерческий поставщик может отказаться предоставлять услуги в будущем конфликте, вынудила военных планировщиков космических систем пересмотреть то, что должно быть четко прописано в будущих соглашениях".

Иначе, как отмечают военные специалисты США, "нет уверенности, что коммерческие структуры не подведут нас во время войны". К примеру, когда США и Китай будут воевать между собой. Можно ли тогда полагаться на Маска, мечтающего о китайских деньгах?

Кроме того, пересмотреть правительственные отношения с Маском призвала сенатор США от Демократической партии Элизабет Уоррен. Воррен, входящая в Комитет Сената по вооруженным силам, также заявила, что законодатели должны расследовать эпизод, когда Маск якобы сорвал атаку украинских военных в Крыму.

"Конгресс должен расследовать, что случилось и есть ли у нас соответствующие инструменты, чтобы обеспечить, что международную политику ведет правительство, а не один миллиардер", - приводит Bloomberg слова американского сенатора.

Поэтому Маск привел на себя не только волну хейта и заслуженной критики, но и придирчивый глаз американской политики и спецслужб.

Что делать с Маском?

Многие видели нашумевший фильм "Не смотри вверх!" с его удивительно удачными аналогиями в Украину.

Маск – это киношный Питер Ишервелл, владелец корпорации BASH и спонсор президентки, которую блестяще играет Мэрил Стрип.

Это человек, которому неинтересна земная жизнь, чувства других людей. Ему интересны космические корабли и далекие планеты. И то ничего, что там человек с Земли может стать кормом для аборигенов.

Специально для Еспресо

Об авторе: Марина Данилюк-Ярмолаева, журналистка

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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