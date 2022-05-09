Маск прокомментировал угрозы главы Роскомоса Рогозина о предоставлении Украине Starlink
Основатель SpaceX Илон Маск прокомментировал угрозы главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, который ранее подчеркнул, что за развертывание в Украине сети Starlink "придется отвечать по-взрослому"
Об этом Илон Маск сообщил в твиттере.
"Рогозин направил это российским СМИ", - пишет основатель SpaceX, имея в виду заявление главы Роскосмоса.
В ней глава Роскосмоса обвинил Маска в обеспечении оборудованием военной коммуникации Вооруженные силы Украины, за что ему, по словам Рогозина, "придется отвечать по-взрослому".
В ответ Маск отмечает, что в случае его загадочной смерти "он был рад всех знать".
Рогозин также отмечал, что Маск снабжает средствами связи "фашистские силы Украины" и "нацистский батальон "Азов" в частности.
"Слово "нацист" означает не то, что он думает", – прокомментировал это Илон Маск.
- 8 мая глава Роскосмоса Рогозин пригрозил Маску из-за развертывания сети Starlink в Украине.
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