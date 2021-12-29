Маск продал еще часть акций Tesla стоимостью $1 млрд

Об этом сообщает CNBC.



Маск реализовал опционы на покупку около 1,6 млн бумаг Tesla по цене $6,24 за акцию, он продал 934 090 акций стоимостью около $1,02 млрд.



С начала продажи акций и реализации опционов в прошлом месяце Маск реализовал более 22,8 млн опционов, или весь транш, заканчивающийся в августе 2022 года. Маск получил его в 2012 году в качестве компенсационного пакета.



Кроме этого, за счет реализации опционов Маску теперь принадлежит еще большее количество акций, чем к моменту опроса. Объем бумаг, которым он владеет, превышает 177 млн.

Напомним, 7 ноября Илон Маск попросил своих подписчиков в Twitter с помощью опроса решить, продавать ли ему 10% акций компании Telsa стоимостью $21 млрд. Большинство подписчиков предпринимателя проголосовали за продажу.

22 декабря Маск заявил, что продал "достаточно акций" компании, чтобы достичь обещанных 10%.