Маск продал еще часть акций Tesla стоимостью $1 млрд
Исполнительный директор Tesla Илон Маск продал еще около миллиона акций производителя электромобилей
Об этом сообщает CNBC.
Маск реализовал опционы на покупку около 1,6 млн бумаг Tesla по цене $6,24 за акцию, он продал 934 090 акций стоимостью около $1,02 млрд.
С начала продажи акций и реализации опционов в прошлом месяце Маск реализовал более 22,8 млн опционов, или весь транш, заканчивающийся в августе 2022 года. Маск получил его в 2012 году в качестве компенсационного пакета.
Кроме этого, за счет реализации опционов Маску теперь принадлежит еще большее количество акций, чем к моменту опроса. Объем бумаг, которым он владеет, превышает 177 млн.
- Напомним, 7 ноября Илон Маск попросил своих подписчиков в Twitter с помощью опроса решить, продавать ли ему 10% акций компании Telsa стоимостью $21 млрд. Большинство подписчиков предпринимателя проголосовали за продажу.
- 22 декабря Маск заявил, что продал "достаточно акций" компании, чтобы достичь обещанных 10%.
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