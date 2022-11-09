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Маск продал акции Tesla на $3,95 млрд спустя несколько дней после покупки Twitter

9 ноября, 2022 среда
17:31
Технологии Tesla авто

Илон Маск продал акции Tesla на сумму $3,95 миллиарда через несколько дней после подписания соглашения на приобретение Twitter за $44 миллиарда

Об этом информирует Reuters.

Генеральный директор компании Tesla Илон Маск продал акции производителя электромобилей на сумму 3,95 миллиарда долларов. Как стало известно изданию из официальных документов, это произошло спустя несколько дней после покупки Twitter Inc.

Реализация 19,5 млн акций состоялась по средней цене около $202 за один актив. Это подтверждает то, что акции Tesla продолжают падать – в августе средняя цена составляла $290.

Илон Маск. Фото Reuters

По результатам последних продаж общие акции Tesla, проданные Маском, с ноября 2021 года составили около 36 миллиардов долларов, что оставило гендиректору примерно 14% акций самого дорогого автопроизводителя мира.

  • 27 октября стало известно, что Маск завершил эпопею с покупкой Twitter. По его словам, он это сделал, чтобы помочь человечеству.
  • 28 октября стало известно, что Маск планирует стать гендиректором компании, а в ЕС пообещали внимательно следить за тем, чтобы он не превратил Twitter в платформу для разжигания ненависти. В то же время миллиардер пообещал, что будет соблюдать законы ЕС.
  • Позже Илон Маск распустил совет директоров Twitter.
  • 31 октября стало известно, что Twitter начнет взымать $20 в месяц за синюю галочку верификации. Суть новшеств состоит в том, чтобы заменить Twitter Blue, дополнительную подписку компании стоимостью $4,99 на более дорогую подписку, включающую верификацию аккаунта.
  • 7 ноября миллиардер Илон Маск сказал, что преследует цель сделать соцсеть самым точным источником информации.
  • Илон Маск заявил, что любой twitter-аккаунт, использующий чужое имя без четкого указания на пародию, будет заблокирован.
  • Новый владелец компании Twitter Илон Маск обсуждал с советником возможность сделать доступ к социальной сети платным.

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