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Маск призвал нормализовать отношения с РФ и найти мир в Украине: ОП отреагировал

24 октября, 2023 вторник
18:31
Мир Илон Маск

Илон Маск выразил мнение, что военные конфликты на Ближнем Востоке и Украине могут перерасти в Третью мировую войну. Он призвал США наладить отношения с Россией

Об этом он сказал во время дискуссии в Spaces на платформе X, также пишут The Wall Street Journal и Globely News.

"Нам нужно найти мир в Украине, и я думаю, что нам нужно восстановить нормальные отношения с Россией", - сказал Маск и добавил, что в регионах Украины, где много русскоязычных, нет сопротивления против РФ, и что можно согласовать мирную границу между ними .

Владелец SpaceX и Tesla сказал, что США толкают РФ к объединению с Ираном и Китаем и что такой альянс может победить Запад в большой войне.

Он также сказал, что США не должны вступать в жесткий конфликт с Китаем и Россией, потому что это было бы катастрофой. Он пояснил, что у РФ много природных ресурсов, а у Китая есть очень сильная промышленность, и что это делает их опасными соперниками.

Маск призвал США сделать все возможное, чтобы предотвратить Третью мировую войну и не допустить, чтобы местный конфликт стал глобальным. Он также считает, что война Украины против России не имеет шанса на успех.

Кандидат в президенты от Республиканской партии Вивек Рамасвами также присоединился к Маске на сессии Spaces, организованной венчурным инвестором Дэвидом Саксом. Рамасвами согласился с Маском, что Третья мировая война была бы крахом для США, и что нужно избегать ее любой ценой.

Реакция ОП

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что без поддержки Украины война не закончится, а только разожжет конфликты по всему миру и разрушит международное право.

"Маск считает, что "сдача Украины" под нож обязательного масштабного российского геноцида приведет нас к концу войны и "вечному миру". Это катастрофическая ошибка. Отказ от поддержки Украины точно не прекратит войну, но неизбежно приведет к резкому приумножению конфликтов во всем мире, конца эпохи международного права, краха международной экономики и триумфа сил зла. Любые сомнения становятся питательной средой для агрессоров, волнуя их сознания мнениями о слабости Запада. Эхо этих сомнений мы видели в Израиле", - написал он.

Он согласен с Маском, который говорит, что российская агрессия в Украине является глобальной и цивилизационной угрозой.

Позиция Маска о войне в Украине и Израиле

Позиция Маска относительно войны в Украине достаточно скандальна и пророссийска. Он высказывал такие идеи в частности, как признание Крыма частью России, как это было с 1783 года и нейтралитет Украины и отказ от членства в НАТО.

Маск говорил, что в оккупированных Россией регионах Украины нет антироссийского повстанческого движения, намекая на то, что жители этих территорий согласны с оккупацией. Это противоречит фактам об активном сопротивлении украинских патриотов против российских захватчиков.

Он также связывался с Путиным перед публикацией своего "мирного плана" для Украины, что свидетельствует о его симпатии к российскому лидеру.

Бизнесмен Илон Маск заявил, что во время украинского контрнаступления умирают многие ради "незначительных" территориальных достижений.

2 октября американский миллиардер, основатель компаний Space X и Tesla Илон Маск опубликовал мем с президентом Украины Владимиром Зеленским по военной помощи США.

Его критиковали за то, что он не осудил насилие со стороны ХАМАС против гражданского населения Израиля, а также за то, что он не публично показал свою солидарность с израильским народом.

Европейский союз может применить меры против X (Twitter), поскольку в соцсети массово распространяется дезинформация о войне в Израиле.

Россия
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Война с Россией
Илон Маск
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Война в Израиле
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