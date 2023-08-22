Маск признался, что в прошлом году говорил с Путиным, хотя раньше отрицал это, - СМИ

Об этом пишет The New Yorker.

Так, в октябре бывший замминистра обороны США Колин Каль связывался с Маском после сообщений, что украинские военные теряли доступ в интернет Starkink, когда заходили на оккупированную Россией территорию.

"Мое заключение заключалось в том, что он начал нервничать из-за того, что участие Starlink все чаще рассматривается в РФ как содействие украинским военным усилиям, и искал способ успокоить беспокойство России, - сказал Каль.

Маск в разговоре с Калем признал, что общался с Путиным лично. Бизнесмен сказал, что смотрел на свой ноутбук и видел, как "разворачивается вся война" из-за карты активности Starlink.

"Это было примерно за три минуты до того, как он (Маск - ред.) сказал: "Ну, у меня был отличный разговор с Путиным", - добавил чиновник.

Маск сказал Калю, что технология, разработанная им для мирных целей, используется для ведения войны. Это-де заставило его задуматься.

В то же время другой источник журнала утверждает, что переговоры Маска с Кремлем были регулярными.

О том, что Маск признавался о разговоре с Путиным, The New Yorker рассказали и несколько других несвязанных источников. Некоторые из них также обратили внимание, что осенью 2022 года бизнесмен все чаще говорил о необходимости Украины вести переговоры с Россией.