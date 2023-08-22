Маск признался, что в прошлом году говорил с Путиным, хотя раньше отрицал это, - СМИ
Американский бизнесмен Илон Маск в разговоре с чиновниками Пентагона признал, что в прошлом году лично общался с президентом России Владимиром Путиным
Об этом пишет The New Yorker.
Так, в октябре бывший замминистра обороны США Колин Каль связывался с Маском после сообщений, что украинские военные теряли доступ в интернет Starkink, когда заходили на оккупированную Россией территорию.
"Мое заключение заключалось в том, что он начал нервничать из-за того, что участие Starlink все чаще рассматривается в РФ как содействие украинским военным усилиям, и искал способ успокоить беспокойство России, - сказал Каль.
Маск в разговоре с Калем признал, что общался с Путиным лично. Бизнесмен сказал, что смотрел на свой ноутбук и видел, как "разворачивается вся война" из-за карты активности Starlink.
"Это было примерно за три минуты до того, как он (Маск - ред.) сказал: "Ну, у меня был отличный разговор с Путиным", - добавил чиновник.
Маск сказал Калю, что технология, разработанная им для мирных целей, используется для ведения войны. Это-де заставило его задуматься.
В то же время другой источник журнала утверждает, что переговоры Маска с Кремлем были регулярными.
О том, что Маск признавался о разговоре с Путиным, The New Yorker рассказали и несколько других несвязанных источников. Некоторые из них также обратили внимание, что осенью 2022 года бизнесмен все чаще говорил о необходимости Украины вести переговоры с Россией.
- 14 марта 2022 года Илон Маск вызвал Путина на поединок. В то время он активно поддерживал Украину, в частности, разрешив доступ к сети спутникового интернета Starlink.
- А уже в октябре американский бизнесмен отрицал , что разговаривал с Путиным в 2022 году. Он утверждал, что говорил с российским лидером только раз — около 18 месяцев раньше. Так Маск отреагировал на публикацию издания Vice, где говорилось, что он говорил с Путиным до того, как он опубликовал свой мирный план завершения войны, который подхватила российская пропаганда.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.47 Покупка 37.47Продажа 38.28
- EUR Покупка 40.99Продажа 42.02
- Актуальное
- Важное