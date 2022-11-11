Маск предупредил о возможном банкротстве Twitter

Об этом информирует The Associated Press .

Илон Маск предупредил сотрудников Twitter, что нужно подготовиться к "трудным временам", которые могут закончиться крахом платформы социальных медиа, если они не смогут найти новые способы зарабатывать деньги.

Работники, пережившие массовые увольнения на прошлой неделе, сталкиваются с ухудшением условий труда и нарастающей неуверенностью в способности поддерживать безопасную работу компании, ведь Twitter продолжает терять руководителей высокого уровня, ответственных за конфиденциальность данных, кибербезопасность и соблюдение правил.

"Включая руководителя отдела доверия и безопасности Twitter Йоэля Рота - ранее малоизвестного руководителя, который стал публичным лицом модерации контента Twitter после того, как Маск пришел на должность и которого тот хвалил за защиту текущих усилий компании в борьбе с вредной дезинформацией и ненавистью", - пишет ведомство.

В настоящее время руководитель подтвердил отставку Рота коллегам.

27 октября стало известно, что Маск завершил эпопею с покупкой Twitter. По его словам, он это сделал, чтобы помочь человечеству.

28 октября стало известно, что Маск планирует стать гендиректором компании, а в ЕС пообещали внимательно следить за тем, чтобы он не превратил Twitter в платформу для разжигания ненависти. В то же время миллиардер пообещал , что будет соблюдать законы ЕС.

Позже Илон Маск распустил совет директоров Twitter.

31 октября стало известно, что Twitter начнет взимать $20 в месяц за синюю галочку верификации. Суть новшеств состоит в том, чтобы заменить Twitter Blue, дополнительную подписку компании стоимостью $4,99 на более дорогую подписку, включающую верификацию аккаунта.

7 ноября миллиардер Илон Маск сказал , что преследует цель сделать соцсеть самым точным источником информации.

Илон Маск заявил, что любой twitter-аккаунт, использующий чужое имя без четкого указания на пародию, будет заблокирован.

Новый владелец компании Twitter Илон Маск обсуждал с советником возможность сделать доступ к социальной сети платным.

Илон Маск продал акции Tesla на сумму $3,95 миллиарда спустя несколько дней после подписания соглашения на приобретение Twitter за $44 миллиарда.

Маск запретил сотрудникам Twitter работать дистанционно.

Компания Twitter Inc 11 ноября возобновила "официальные" значки для аккаунтов высокого профиля, чтобы бороться с проблемой использования одних людей за других.

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