Об этом он сказал в интервью газете Financial Times.

"Моя рекомендация... - установить специальную административную зону для Тайваня, которая была бы достаточно приятной, но, вероятно, не сделает всех счастливыми. Я считаю, что, вероятно, они могли бы иметь более мягкое соглашение, чем Гонконг", - сказал Маск.

Отвечая на вопрос о Китае и рисках для завода Tesla в Шанхае, производящего от 30 до 50% общей продукции Tesla, Маск сказал, что конфликт вокруг Тайваня неизбежен. Он добавил, что будет не единственным, кто пострадает от последствий.

"Tesla будет вовлечена в любой конфликт, Apple столкнется с очень большими проблемами, это точно", – добавил он.

Маск восхищался Китаем и инвестировал в эту страну. Но, по его словам, Пекин ясно дал понять, что не одобряет внедрение системы. Представительство Starlink в Украине получило лицензию телеком-оператора спутниковой связи Starlink в Украине. Маск также рассказал, что китайские власти искали гарантий того, что Starlink не будет продаваться в Китае.

3 октября в верифицированном аккаунте Маска появилась серия провокационных твитов. В частности, Илон Маск предположил, как можно достичь мира в Украине, и предложил поддержать или нет его предложение. Среди пунктов, опубликованных в опросе Маска, - "провести еще раз референдум на временно оккупированных РФ украинских территориях" и "отдать России Крым". В комментариях Маску предложили демилитаризировать Россию и посоветовали учить историю. На такой опрос отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский. В своем аккаунте он также запустил опрос. В нем Зеленский спросил пользователей, какой Илон Маск им нравится больше - поддерживающий Украину или поддерживающий Россию.

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