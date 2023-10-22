Маск предложил нецензурно переименовать Википедию

Об этом он написал на своей странице.

Маск сначала просил в твиттере "починить Википедию", но сегодня он опубликовал пост, где высказался скептически о том, нужно ли Википедии так много денег из-за пожертвований от доноров.

"Вы когда-нибудь задумывались, почему Фонд Викимедиа хочет столько денег? Это, конечно, не нужно для работы Википедии. Вы можете буквально разместить копию всего текста на своем телефоне! Итак, на что деньги? Любознательные умы хотят знать", - написал Маск, намекая, что Википедии не требуется большое количество дорогостоящих серверов.

Впоследствии владелец Х заявил о необходимости переименования онлайн-энциклопедии.

"Я дам им миллиард долларов, если они сменят название на Х*ипедия", - написал он, добавив скриншот с объявлением-просьбой Википедии о донатах.

Что известно о конфликте между Илоном Маском и Джимми Уэйлзом

Маск и Уэллс уже давно находятся в публичном конфликте.

Спор между владельцем Twitter и основателем Wikipedia ранее был на фоне объективности и цензуры в интернете. Маск обвинил Wikipedia в том, что она потеряла свою объективность и имеет левые предубеждения. Уэйлс ответил, что онлайн-энциклопедия не продается и назвал Маска глупым и некомпетентным. Этот конфликт продолжался несколько месяцев и не имел четкого разрешения. У них тоже были разные взгляды на то, как должен функционировать Twitter и как бороться с фальшивыми новостями.

Также Уэллс критикует Маска за то, что он продает "синие галочки" на Twitter за плату, чтобы подтвердить учетные записи.