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Маск позволит размещать платную рекламу на платформе Х

31 августа, 2023 четверг
23:29
Общество

X (бывший twitter) отменяет запрет на платную политическую рекламу, внедренный в 2019 году при руководстве тогдашнего гендиректора компании Джека Дорси

Об этом сообщает TechCrunch.

Четыре года назад компания определила запрещенный контент как "вспоминающий кандидата, политическую партию, избранного или назначенного чиновника, выборы, референдум, избирательный бюллетень, законодательные акты, нормативные акты, директивы или результаты судебного разбирательства".

Запрет также охватил широкий спектр контента, включая любую рекламу, призывающую к голосованию, просьбу о финансовой поддержке и пропаганду любого из перечисленных типов политического контента или выступления против него.

В Х заявили, что будут разрешать политическую рекламу в рамках своих усилий, "направленных на поддержку свободы слова".

В компании Илона Маска объяснили, что продолжат применять специальные правила платной политической рекламы в США. В частности, правила будут касаться рекламы ложного или обманчивого содержимого, а также ложной или обманчивой информации, которая "цель подорвать доверие общества к выборам".

Кроме этого, на платформе будет размещен глобальный центр прозрачности рекламы, доступный всем, кто хочет просматривать рекламируемые на Х политические посты. Подобную функцию уже предложила компания Meta.

Отмечается, что на платформе будет действовать "надежный" процесс проверки для обеспечения рекламирования только соответствующих групп и кампаний, однако детали не указано.

  • В середине июля Илон Маск сообщил , что компания twitter (Х) остается убыточной из-за падения доходов от рекламы и большой долговой нагрузки.
  • 31 июля сообщалось, что платформа X теперь разворачивает функцию для платных пользователей, чтобы позволить им скрывать свои брани.
Илон Маск
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