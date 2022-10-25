Об этом свидетельствует их переписка в твиттере.

Сначала Гарри Каспаров осудил так называемый мирный план миллиардера по Украине:

"Украина платит огромную цену. Так что люди, сидящие в комфорте своих особняков в Кремниевой долине должны рассказывать Украине, как вести свои собственные дела. Это моральный идиотизм и геополитическая слепота".

Маск решил прокомментировать заявление Каспарова:

"Хотя это правда, что Каспаров почти так же хорошо играет в шахматы, как мой iPhone, в остальном он идиот".

А ниже добавил:

"У меня даже дома нет, не говоря уже об "особняке", ты, дураке".

"Следствие является значительным, но Украина является возмещением этой стоимости. Если кто-то люди, которые находятся в комфорте своих помещений в Силиконском союзе, используя Украину, чтобы покончить с ними," says @Kasparov63 of @elonmusk . "It's moral idiocy and geopolitical blindness." pic.twitter.com/Iz2wnU2uDC — Squawk Box (@SquawkCNBC) October 24, 202

Напомним, 3 октября в верифицированном аккаунте Маска появилась серия провокационных твитов. В частности, Илон Маск предположил, как можно достичь мира в Украине, и предложил поддержать или нет его предложение. Среди пунктов, опубликованных в опросе Маска, - "провести еще раз референдум на временно оккупированных РФ украинских территориях" и "отдать России Крым". В комментариях Маску предложили демилитаризировать Россию и посоветовали учить историю. На такой опрос отреагировал и президент Украины Владимир Зеленский. В своем аккаунте он также запустил опрос. В нем Зеленский спросил пользователей, какой Илон Маск им нравится больше - поддерживающий Украину или поддерживающий Россию.

Впоследствии Маск под опросом президента Владимира Зеленского заявил , что все еще на стороне Украины.

6 октября Маск продолжил делать скандальные заявления об Украине, отметив, что некоторые восточные регионы страны имеют российское большинство, и добавил карту электоральных предпочтений за 2012 год.

14 октября SpaceX сообщила Пентагону, что отказывается финансировать службы спутниковой связи Starlink в Украине. Кроме этого, в письме также содержится просьба в Пентагон взять на себя финансирование правительственного и военного использования Украиной системы Starlink, которая, по утверждению SpaceX, будет стоить более $120 млн до конца года и может обходиться около $400 млн в течение следующих 12 месяцев.

15 октября в Пентагоне прокомментировали ситуацию со Starlink и заверили, что Украина и в дальнейшем будет иметь все необходимое на поле боя. Там говорят, что ведут переговоры не только со SpaceX, но и другими компаниями спутниковой связи. Впоследствии Маск подтвердил , что продолжит бесплатно финансировать правительство Украины.

24 октября Маск заявил, что не зависимо от согласия Пентагона финансировать Starlink в Украине, он пообещал главе Минцифры Федорову, что SpaceX не отключит свою услугу.

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