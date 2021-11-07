Маск попросил подписчиков в twitter решить судьбу его пакета акций Tesla стоимостью $21 млрд

Опрос Маск открыл в Twitter.

Он обратился к своим подписчикам с вопросом, стоит ли ему продать 10% акций Tesla - возглавляемой им компании-производителя электрокаров.

"В последнее время много говорят о том, что нереализованная прибыль – это средство уклонения от уплаты налогов, поэтому я предлагаю продать 10% своих акций Tesla. Вы поддерживаете это?" – спросил Маск.

Он добавил, что единственным для него способом платить налоги остается продажа акций, поскольку она не получает зарплаты или бонусов.

Маск пообещал поступить, как проголосуют подписчики, вне зависимости от результатов опроса. В голосовании приняли участие почти 3,2 млн пользователей. Более 57% голосов отдали за ответ "Да". Опрос закончится через несколько часов.

Илону Маску принадлежат около 170,5 миллионов акций Tesla, а пакет акций в 10% будет стоить около $21 млрд.