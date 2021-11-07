Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Экономика Маск попросил подписчиков в twitter решить судьбу его пакета акций Tesla стоимостью $21 млрд

Маск попросил подписчиков в twitter решить судьбу его пакета акций Tesla стоимостью $21 млрд

7 ноября, 2021 воскресенье
17:48
Экономика

Самый богатый человек мира Илон Маск попросил своих подписчиков в twitter с помощью опроса решить, продавать ли ему 10% акций компании Telsa стоимостью $21 млрд

Опрос Маск открыл в Twitter.

Он обратился к своим подписчикам с вопросом, стоит ли ему продать 10% акций Tesla - возглавляемой им компании-производителя электрокаров.

"В последнее время много говорят о том, что нереализованная прибыль – это средство уклонения от уплаты налогов, поэтому я предлагаю продать 10% своих акций Tesla. Вы поддерживаете это?" – спросил Маск.

Он добавил, что единственным для него способом платить налоги остается продажа акций, поскольку она не получает зарплаты или бонусов.

Маск пообещал поступить, как проголосуют подписчики, вне зависимости от результатов опроса. В голосовании приняли участие почти 3,2 млн пользователей. Более 57% голосов отдали за ответ "Да". Опрос закончится через несколько часов.

Илону Маску принадлежат около 170,5 миллионов акций Tesla, а пакет акций в 10% будет стоить около $21 млрд.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Мир
акции
Twitter
Tesla
Илон Маск
Читайте также:
Олександр Лукашенко (ліворуч) та Володимир Путін
6 ноября, 2021 суббота
Россия и Беларусь договорились о создании единой символики
6 ноября, 2021 суббота
Посольство Нидерландов пристальнее присмотрелось к двум областям Украины
Енергоатом
6 ноября, 2021 суббота
Уничтожение "Энергоатома" действующей властью обернется его поглощением "Ростатомом" - расследование Черновол
Киев
+9
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.04
    Покупка 26.04
    Продажа 26.29
  • EUR
    Покупка 29.95
    Продажа 30.38
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, воскресенье
7 ноября
19:34
"Заря" разгромила "Верес" и вышла на третье место в УПЛ
19:21
нормандская четверка
Продолжение работы Нормандского формата – под большим вопросом, - Офис президента
18:51
"Шахтер" победил "Колос" и отобрал лидерство в УПЛ у "Динамо"
18:37
вакцинация
В Австралии женщина выиграла $1 млн в лотерее для вакцинированных от коронавируса
18:22
Россия перебросила на Донбасс
Офис президента не имеет подтвержденной информации о стягивании войск РФ к границе, - представитель Зеленского
17:24
7 ноября на фронте: один украинский военный погиб, еще двое – ранены
17:13
Канело нокаутировал Планта и стал абсолютным чемпионом мира
16:49
В Польше вспыхнули массовые протесты из-за смерти женщины, к которой привел запрет в стране на аборты
16:22
Игорь Коломойский
"Нафтогаз" отдаст Коломойскому газ на сумму свыше 100 млрд грн, - Гончаренко
16:07
УПЛ: Герой Евро-2020 Довбик принес "Днепру-1" победу над "Ингульцем"
15:43
беспилотник
Украинские военные сбили на Донбассе российский беспилотник
15:11
Андрей Шевченко
Шевченко назначили главным тренером старейшего итальянского клуба
15:00
В понедельник, 8 ноября, отстраняются от работы невакцинированные педагоги и чиновники
14:52
Люди эмоционально требовали кислород для больной COVID-19, - главный врач о "штурме" больницы в Николаеве
14:45
В Кирилловке убит сын местного предпринимателя. Отец утверждает, что конфликт возник из-за украинского языка
14:12
Завтра Волынь переходит в "красную" зону. В ней до сих пор Киев и еще 15 областей
13:50
В Комсомольске-на-Амуре вышли на забастовку китайские рабочие "Роснефти"
13:30
В Украину поступило 3 млн доз "Модерны"
13:00
Турки испытали свой первый электромобиль
12:33
Эксклюзив
Зеленский не думает о завтрашнем дне. Он напоминает купающегося ребенка, который играет в ванне самовлюбленности сегодня, - Портников
12:11
В Казахстане погибли 6 горняков, еще 2 пострадали
11:48
Для остановки "Северного потока - 2" Вашингтон подключил к давлению на Берлин Брюссель, Лондон и Париж, - Süddeutsche Zeitung
11:27
6 ноября на фронте: россияне стреляли по украинцам возле Зайцева, а в Болотном задействовали боевой БПЛА
11:10
Профсоюз педагогов просит Кабмин перенести на месяц отстранение непривитых от COVID-19 учителей
10:50
Режим Лукашенко не пропускает в Беларусь бесплатные вакцины с Запада, о которых договорилась команда Тихановской
10:30
Эстонские миротворцы в Африке ошибочно выстрелили в коллег из Британии
10:10
Зисельс
Если мы 30 лет говорим о деколонизации, то что-то идет не так, - Иосиф Зисельс
10:03
Пандемия COVID-19 в Украине: за сутки - 17 тыс. случаев, 449 смертей. Госпитализированы 5 652 человека
09:44
Саломе Зурабишвили
"Страна перед демографической катастрофой". Президент Грузии обвинила церковь в торможении вакцинации
09:13
Эксклюзив
За ДТП должна быть жесткая система наказаний, потому что наше общество безответственно, - Портников
08:46
Проверка COVID-сертификата не является разглашением врачебной тайны, - Минздрав
08:25
Окончательное превращение Беларуси в часть России нужно Путину под "выборы" 2024 года, - СМИ
08:10
Нацменьшинства должны иметь эффективное представительство на политическом уровне, - эксперт
07:58
Из-за пожара приостановлено производство на Днепровском металлургическом заводе
07:17
Мустафа аль-Кадими
Премьера Ирака атаковали дроном со взрывчаткой
2021, суббота
6 ноября
22:47
Виталий Миколенко
Лидер "Динамо" не поможет сборной Украины в решающем матче отбора ЧМ-2022
22:22
Шмигаль
С начала года Украина привлекла $4,8 млрд иностранных инвестиций, - Шмыгаль
22:01
"Черноморец" победил "Рух" в "перестрелке" с семью голами
21:53
Энергоатом
Уничтожение "Энергоатома" действующей властью обернется его поглощением "Ростатомом" - расследование Черновол
21:43
Эксклюзив
Информации для напряжения украино-венгерских отношений становится все больше, - эксперт
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV