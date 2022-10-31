Об этом со ссылкой на источники пишет издание Reuters.

Стало известно, что во время общения с Бретоном, о котором ранее не сообщалось, Маск заверил, что Twitter будет соблюдать европейский Закон о цифровых услугах, предусматривающий штрафы в размере до 6% годового оборота компаний, не борющихся с незаконным контентом.

Также американский миллиардер согласился провести встречу с еврокомсаром в ближайшие недели.

24 апреля Twitter и Илон Маск согласовали покупку соцсети миллиардером за $44 млн.

19 мая Маск заявил, что останавливает соглашение, пока идет подсчет фейковых аккаунтов в соцсети.

Далее Twitter подал на миллиардера в суд из-за его решения расторгнуть сделку.

5 октября появилась информация, что Маск готов купить Twitter по начальной цене в $44 млн.

Также он распространил обращение к рекламодателям Twitter, в котором объяснил, почему он купил соцсеть.

По состоянию на 28 октября известно, что американский миллиардер и глава Tesla и SpaceX Илон Маск намерен стать генеральным исполнительным директором Twitter.

28 октября сообщалось, что ЕС будет внимательно следить за тем, чтобы американский миллиардер Илон Маск не превратил Twitter в платформу для разжигания ненависти.

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