Маск пообещал, что Twitter будет соблюдать законы ЕС, - Reuters
Американский бизнесмен Илон Маск, недавно ставший владельцем Twitter, заверил еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, что соцсеть будет соблюдать законодательство ЕС
Об этом со ссылкой на источники пишет издание Reuters.
Стало известно, что во время общения с Бретоном, о котором ранее не сообщалось, Маск заверил, что Twitter будет соблюдать европейский Закон о цифровых услугах, предусматривающий штрафы в размере до 6% годового оборота компаний, не борющихся с незаконным контентом.
Также американский миллиардер согласился провести встречу с еврокомсаром в ближайшие недели.
- 24 апреля Twitter и Илон Маск согласовали покупку соцсети миллиардером за $44 млн.
- 19 мая Маск заявил, что останавливает соглашение, пока идет подсчет фейковых аккаунтов в соцсети.
- Далее Twitter подал на миллиардера в суд из-за его решения расторгнуть сделку.
- 5 октября появилась информация, что Маск готов купить Twitter по начальной цене в $44 млн.
- Также он распространил обращение к рекламодателям Twitter, в котором объяснил, почему он купил соцсеть.
- По состоянию на 28 октября известно, что американский миллиардер и глава Tesla и SpaceX Илон Маск намерен стать генеральным исполнительным директором Twitter.
- 28 октября сообщалось, что ЕС будет внимательно следить за тем, чтобы американский миллиардер Илон Маск не превратил Twitter в платформу для разжигания ненависти.
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