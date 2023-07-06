Об этом информирует Bloomberg .

Миллиардер-предприниматель и владелец Твиттера похвалил достижение Китая в этой сфере и снова пообещал поделиться изобретениями Tesla с конкурентами.

"Я восхищаюсь мудростью и решительностью китайского народа. Пока китайский народ решит добиться успеха в чем-то одном, он это сделает, в том числе в ИИ", – сказал Маск аудитории по видеосвязи.

В то же время, он заявлял, что развитие искусственного интеллекта идет слишком стремительно.

Выступление Маска на конференции, двухдневном мероприятии, которое фокусируется на китайских усилиях в области искусственного интеллекта под эгидой влиятельных регуляторов, свидетельствует о его тесных связях со второй по величине экономикой мира. Глава Tesla недавно завершил свою первую поездку в Китай после пандемии, где он посетил шанхайский завод, производящий более половины электрокаров в мире.

Маск в очередной раз подчеркнул, что полностью автономные автомобили должны появиться до конца года, поскольку мир идет к будущему, где работы будут превалировать над людьми. Он также выразил уверенность, что Китай может стать мировым лидером в области искусственного интеллекта, сферы, которые могут определять будущее экономическое и геополитическое соотношение сил.

Что известно об искусственном интеллекте

ИИ - это область науки, которая занимается созданием компьютерных систем и роботов, которые могут выполнять задачи, связанные с интеллектом. Интеллект означает способность учиться и рассуждать, обобщать и делать выводы.

Один из самых известных – бесплатный чат-бот ChatGPT от OpenAI, который имеет конкурентов, сезонные колебания и высокие затраты. Он также предлагает платную подписку на GPT-4, приносящую ему доход.

Его запустили 30 ноября 2022 года. Чат-бот способен работать в диалоговом режиме, поддерживает запросы на естественных языках. Имеет широкие возможности: написание кода, создание текстов, возможность перевода, получение точных ответов и использование контекста диалога для ответов.

В конце марта Итальянская служба защиты данных запретила доступ к чат-боту OpenAI с искусственным интеллектом ChatGPT, ссылаясь на вероятные нарушения конфиденциальности.

Кроме того, в Китае запретили пользование чат-ботом с искусственным интеллектом, а регуляторам приказали не предлагать его услуги, учитывая нецензурированные ответы на вопросы пользователей.

Впоследствии в Вашингтоне начали исследовать возможные меры по регулированию систем искусственного интеллекта (ИИ), поскольку возникают вопросы его влияния на национальную безопасность и образование.

После этого в ЕС заявили, что создадут рабочую группу по разработке правил конфиденциальности для ChatGPT.

А в украинском Минюсте проверили, как ChatGPT справится с нотариальным экзаменом. Там рассказали, мог ли ChatGPT стать нотариусом .

2 июня мобильное приложение с чат-ботом от OpenAI ChatGPT стало доступным в Украине. Теперь им могут воспользоваться только владельцы гаджетов на операционной системе iOS.

Сверхпопулярный чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT, запущенный в ноябре, впервые в июне получил меньший ежемесячный трафик на своем вебсайте.

В расследовании BBC стало известно, что педофилы используют искусственный интеллект для создания реалистичного детского порно, после чего продают его на платформах с платной подпиской.