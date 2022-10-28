Маск планирует занять должность гендиректора Twitter, - Bloomberg
Американский миллиардер и глава Tesla и SpaceX Илон Маск планирует стать генеральным исполнительным директором Twitter
Об этом сообщают анонимные источники Bloomberg .
Маск намерен заменить гендиректора Twitter Парага Агравала, уволенного вместе с другими топменеджерами (главным финансовым директором Недом Сигалом и главой отдела правовой политики, доверия и безопасности Виджаем Гадде), после завершения соглашения о покупке компании.
Миллиардер, как ожидается, останется генеральным директором на время, но может в конечном итоге отказаться от должности.
Представители Twitter отказались от комментариев.
Маск опубликовал твит: "Птичка свободна", намекая на успешное завершение сделки по покупке.
- 24 апреля Twitter и Илон Маск согласовали покупку соцсети миллиардером за $44 млн.
- 19 мая Маск заявил, что останавливает соглашение, пока идет подсчет фейковых аккаунтов в соцсети.
- Далее Twitter подал на миллиардера в суд из-за его решения расторгнуть соглашение.
- 5 октября появилась информация, что Маск готов купить Twitter по начальной цене в $44 млн.
- Также он распространил обращение к рекламодателям Twitter, в котором объяснил, почему он купил соцсеть.
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