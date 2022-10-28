Маск планирует занять должность гендиректора Twitter, - Bloomberg

Об этом сообщают анонимные источники Bloomberg .

Маск намерен заменить гендиректора Twitter Парага Агравала, уволенного вместе с другими топменеджерами (главным финансовым директором Недом Сигалом и главой отдела правовой политики, доверия и безопасности Виджаем Гадде), после завершения соглашения о покупке компании.

Миллиардер, как ожидается, останется генеральным директором на время, но может в конечном итоге отказаться от должности.

Представители Twitter отказались от комментариев.

Маск опубликовал твит: "Птичка свободна", намекая на успешное завершение сделки по покупке.

the bird is freed — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022

24 апреля Twitter и Илон Маск согласовали покупку соцсети миллиардером за $44 млн.

19 мая Маск заявил, что останавливает соглашение, пока идет подсчет фейковых аккаунтов в соцсети.

Далее Twitter подал на миллиардера в суд из-за его решения расторгнуть соглашение.

5 октября появилась информация, что Маск готов купить Twitter по начальной цене в $44 млн.

Также он распространил обращение к рекламодателям Twitter, в котором объяснил, почему он купил соцсеть.

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