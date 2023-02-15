Маск планирует покинуть пост директора Twitter до конца года
Бизнесмен Илон Маск отметил, что сейчас ему нужно "стабилизировать организацию", а уже к концу года будет избран новый гендиректор Twitter
Об этом он заявил на Всемирном правительственном саммите в Дубае, сообщает Bloomberg .
"Мне нужно стабилизировать организацию и просто убедиться, что она находится в финансово надежном состоянии, а дорожная карта продукта четко определена. Я предполагаю, что ближе к концу этого года будет удачное время, чтобы найти кого-то другого, кто будет управлять компанией. Я думаю, что Twitter будет в стабильном состоянии примерно к концу этого года", – сказал Маск.
На саммите бизнесмен описал Twitter как "стартап в обратном направлении" – по его словам, нужно много работать, чтобы привести соцсеть к стабильности.
Издание отмечает, что из-за активной работы с Twitter инвесторы другой компании Маска – Tesla – обеспокоены отсутствием бизнесмена в работе организации и призвали его уделять больше внимания производству электромобилей.
В свою очередь Маск отметил, что Tesla и Space Exploration Technologies Corp. сейчас находятся в хорошем состоянии, поэтому не нуждаются в постоянном присутствии Маска для руководства.
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