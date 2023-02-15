Маск планирует покинуть пост директора Twitter до конца года

Об этом он заявил на Всемирном правительственном саммите в Дубае, сообщает Bloomberg .

"Мне нужно стабилизировать организацию и просто убедиться, что она находится в финансово надежном состоянии, а дорожная карта продукта четко определена. Я предполагаю, что ближе к концу этого года будет удачное время, чтобы найти кого-то другого, кто будет управлять компанией. Я думаю, что Twitter будет в стабильном состоянии примерно к концу этого года", – сказал Маск.

На саммите бизнесмен описал Twitter как "стартап в обратном направлении" – по его словам, нужно много работать, чтобы привести соцсеть к стабильности.

Издание отмечает, что из-за активной работы с Twitter инвесторы другой компании Маска – Tesla – обеспокоены отсутствием бизнесмена в работе организации и призвали его уделять больше внимания производству электромобилей.

В свою очередь Маск отметил, что Tesla и Space Exploration Technologies Corp. сейчас находятся в хорошем состоянии, поэтому не нуждаются в постоянном присутствии Маска для руководства.