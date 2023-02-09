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Обзор

Маск ограничивает использование старлинков на войне в Украине, Великобритания не будет посылать украинцам истребителей, а Россия начала наступление на востоке. Мировые СМИ об Украине 9 февраля

Андриана Стахив
9 февраля, 2023 четверг
21:59
Мир про Украину

В фокусе международных изданий 9 февраля – SpaceX Илона Маска ограничивает использование Starlink для дронов, Великобритания не будет отправлять украинцам истребителей, если это будет угрозой ее безопасности, а россияне уже начали новое наступление на востоке

Об этом и не только мировые СМИ писали 9 февраля:

The New York Times:

Пока Зеленский встречается с европейскими лидерами и лоббирует оружие для украинских войск, россияне наращивают интенсивность наступления на востоке Украины. Войска России атакуют по многим направлениям вдоль восточного фронта. Также ожидается, что темп боев будет расти, поскольку россияне усилят артиллерийский огонь на линии фронта, чтобы попытаться помочь своим силам прокладывать пути через восточные города и села, пишет NYT.

Еще один материал издания посвящен работе полицейских в украинской столице в Киеве. "В городах, которые сталкиваются с бомбардировками и отключениями света, патрульная полиция взяла на себя инициативу, пытаясь сохранить чувство безопасности для травмированной общественности, – рассказывают американские журналисты. – Полицейские утром останавливают движение транспорта, а днем мчатся на место атаки беспилотника, где предоставляют первую помощь. Они имеют дело с пьяницами на улице после комендантского часа, людьми, застрявшими в лифтах, когда исчезает электричество, травмированными семьями".

The Washington Post:

Илон Маск ограничил использование Starlink на войне. В SpaceX заявили, что украинская армия использует ее интернет-сервис Starlink для питания беспилотников в "конфликте" с Россией, и компания приняла меры, чтобы ограничить возможность этого делать. "Мы знаем, что военные используют их для связи, и это нормально… но мы никогда не преследовали цель, чтобы они использовали их в наступательных целях", – говорят представители SpaceX.

Зеленский просит у лидеров ЕС истребители и больше военной техники, чтобы оградить от России не только Украину, но и Европу. "Нам нужны артиллерийские орудия, боеприпасы, танки, ракеты большой дальности и истребители", – сказал он на заседании Европейского совета.

Между тем, Украина на всех фронтах готовится к следующему масштабному наступлению России. То, куда Россия будет пытаться нанести свой удар, остается загадкой, что заставляет Киев готовить свои войска вдоль всего страшного фронта, простирающегося от Беларуси до Черного моря, пишут WP. Россия может начать атаку в течение недель, а даже и часов, поскольку время приближается к первой годовщине вторжения – 24 февраля.

The Guardian:

Великобритания пока не будет присылать Украине истребители, поскольку королевство "учитывает потенциальные риски эскалации", пишет издание. Правительство не будет отправлять истребители в Украину, если это поставит под угрозу безопасность Великобритании. Кроме того, отправка Typhoon нуждается в разрешении Италии, Испании и Германии, тогда как F-35 нуждается в согласии США.

Вместе с тем Зеленский на выступлении в Европарламенте уверенно заявил , что Украина вступит в Евросоюз. Президент Европейского парламента Роберта Мецола сказала в ответ Зеленскому, что Европа будет продолжать демонстрировать солидарность с Украиной путем дальнейшей гуманитарной и военной поддержки. Медиа публикует видеоречи украинского президента.

Guardian также пишет о том, что Россия начинает масштабное наступление на востоке Украины. Россияне пытаются прорвать оборону у Кременной, цитируют в медиа Сергея Гайдая. По его словам, произошла максимальная эскалация и значительный рост обстрелов.

Издание публикует реакцию Подоляка на заявления SpaceX. Он отметил, что бизнес Маска не признал право Украины на самооборону. Украинские силы используют Starlink, чтобы контролировать свою обширную сеть беспилотных летательных аппаратов наблюдения, критически важных для мониторинга концентрации российских войск и военных перемещений в то время, когда силы России атакуют значительную часть восточного фронта. "Одностороннее заявление Space X также противоречит западным странам, которые увеличивают свою военную помощь Киеву, чтобы помочь ему противостоять, согласившись в прошлом месяце предоставить танки", – отмечают в СМИ.

Политико:

Медиа публикует материал об украинцах в Бельгии, пришедших поддержать своего президента. Они пели, скандировали и размахивали желто-голубыми украинскими флагами. Недалеко от места развития основных событий встречи собралось около 200 украинцев. Они представляли фактический электорат Зеленского, даже если его основной аудиторией в этот день были 27 национальных лидеров, собравшихся в стеклянных недрах здания Европейского Совета, рассказывают в Politico.

Тем временем Зеленский в Европарламенте выступил за членство Украины в ЕС. "Я здесь, чтобы защитить путь нашего народа домой", – сказал украинский президент с трибуны в Европейском парламенте.

Издание также не обходит тему SpaceX Илона Маска, которая ограничивает использование Украиной спутникового интернета для дронов. "После того, как Илон Маск исключил возможность использования Starlinks как элемента защиты Украины (связи с беспилотниками), он больше не может говорить о ценностях и демократии. Отрезая украинцам возможность защищаться – Маск напрямую убивает украинцев, – цитируют СМИ украинского военнослужащего Виталия Овчаренко. .

Следующие санкции против России ЕС будут бороться с дезинформацией и увеличением экспорта. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен рассказала, что ЕС введет новые санкции против российских военных и политических лидеров, направленные на дезинформацию Кремля и включит дополнительные запреты на экспорт против России.

Глава Парижа пообещала Киеву, что никаких россиян на Олимпиаде-2024 не будет. В настоящее время она оказывает давление на Международный олимпийский комитет. Выступая в Киевсовете, Идальго сообщила депутатам, что она против участия российских и белорусских спортсменов в Париже до тех пор, пока войска Владимира Путина будут продолжать вторжение в Украину.

CNN:

Медиа также пишет о начале российского наступления на востоке, прежде всего в Луганской области, о чем заявил Гайдай. Ужесточение российских атак отмечает и Генштаб Вооруженных сил Украины в своих регулярных обновлениях. Прокремлевские российские военные блоггеры также осторожно писали о продвижении к контролируемой Украиной территории.

SpaceX признает , что блокирует украинские войска в использовании спутниковых технологий. Президент SpaceX заявил, что компания приняла активные меры, чтобы предотвратить использование украинскими войсками критической спутниковой технологии Starlink с украинскими беспилотниками, которые являются ключевым компонентом их борьбы против России.

BBC:

BBC тоже обращают свое внимание на ситуацию со Starlink. Издание цитирует советника президента Михаила Подоляка, который отметил, что компаниям приходится выбирать, на чьей стороне они. Они могут присоединиться к Украине и "праву на свободу" или выбрать Россию и "ее "право" убивать и захватывать территории".

Gazeta Wyborcza:

"Избирательная" цитирует Зеленского о том, что Россия угрожает европейскому образу жизни. И в интересах самих европейцев помочь украинцам выиграть войну.

Издание подхватывает тему Маска, пишет о том, что SpaceX блокирует возможность Украины управлять дронами через спутники Starlink.

Также польские журналисты размышляют над тем, может ли Россия шантажировать Орбана. Венгрия зависит от российских источников энергии, 46% электроэнергии в Венгрии приходится на построенную и оснащенную Россией атомную электростанцию. их энергетический баланс, а российский газ – на 28%. В то же время, мы видим, как Орбан блокирует и замедляет санкции ЕС против России, он не поддерживает оборонные усилия Украины, которую он недавно считал "ничейной землей". Или Россия его шантажирует? Задают вопросы в издании.

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