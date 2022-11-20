Маск объявил о разблокировании аккаунта Дональда Трампа в Twitter

Об этом Илон Маск сообщил в личном twitter .

По результатам опроса, 51,8% людей высказались за восстановление аккаунта Трампа, 48,2% – против. В опросе приняло участие более 15 млн человек.

"Народ высказался. Трамп будет восстановлен (в twitter – ред.). Голос народа – голос Бога", - написал Маск.

19 ноября владелец Twitter Илон Маск запустил голосование в соцсети, где спросил, следует ли разблокировать страницу экспрезидента США Дональда Трампа.

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