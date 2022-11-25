Маск объявил "амнистию" заблокированных аккаунтов в Twitter
Новый владелец Twitter Илон Маск объявил, что начнет восстанавливать заблокированные аккаунты в сети на следующей неделе
Такое сообщение Маска появилось в Twitter.
Свое решение предприниматель принял после голосования среди пользователей. По результатам голосования в соцсети, за восстановлением аккаунтов проголосовали более 72% пользователей из более 3,1 миллиона, принявших участие в опросе.
"Люди сказали свое слово. Амнистия начнется на следующей неделе. Vox Populi, Vox Dei", – написал он.
Маск уточнил, что "амнистия" касается тех приостановленных учетных записей, которые не нарушали закон и не участвовали в "вопиющем спаме".
Отметим, подобные онлайн-опросы не являются научными и могут легко подвергаться влиянию ботов.
- 19 ноября владелец Twitter Илон Маск запустил голосование в соцсети, где спросил, следует ли разблокировать страницу экспрезидента США Дональда Трампа. Уже позже, по результатам опроса, бизнесмен решил восстановить аккаунт Трампа в соцсети.
- Он также представил новую концепцию развития компании, в которой отметил приоритетность шифрования частных сообщений. Разработчики будут работать и над созданием голосовых и видеозвонков между учетными записями.
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