Такое сообщение Маска появилось в Twitter.

Свое решение предприниматель принял после голосования среди пользователей. По результатам голосования в соцсети, за восстановлением аккаунтов проголосовали более 72% пользователей из более 3,1 миллиона, принявших участие в опросе.

"Люди сказали свое слово. Амнистия начнется на следующей неделе. Vox Populi, Vox Dei", – написал он.

Маск уточнил, что "амнистия" касается тех приостановленных учетных записей, которые не нарушали закон и не участвовали в "вопиющем спаме".

Отметим, подобные онлайн-опросы не являются научными и могут легко подвергаться влиянию ботов.

19 ноября владелец Twitter Илон Маск запустил голосование в соцсети, где спросил, следует ли разблокировать страницу экспрезидента США Дональда Трампа. Уже позже, по результатам опроса, бизнесмен решил восстановить аккаунт Трампа в соцсети.

Он также представил новую концепцию развития компании, в которой отметил приоритетность шифрования частных сообщений. Разработчики будут работать и над созданием голосовых и видеозвонков между учетными записями.

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