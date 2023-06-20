Об этом Маск заявил в эфире французского канала на France 2, пишет POLITICO .

Маск уверял, что с его приходом в Twitter количество случаев языка ненависти уменьшилось на 30%. Однако ведущая привела статистические данные, свидетельствующие о росте таких случаев, в частности, исследование Института стратегического диалога, показавшее 105% увеличение количества антисемитских публикаций.

Миллиардер отметил, что язык ненависти не должен иметь слишком широкого определения, потому что это может привести к цензуре.

"Если закон будет принят, Twitter обязуется его соблюдать", – подчеркнул Маск.

Он также сказал, что платформа придерживается только законных требований и не выходит за их пределы.

Владелец соцсети признал, что твиты, где люди радуются крушению лодки с мигрантами возле Греции неделю назад, "некрасивы", в то же время они имеют право на существование в сети, пока они не нарушают закон.

По закону ЕС о модерации контента Twitter относится к категории очень больших платформ. Это означает, что с 25 августа компания должна принять меры по снижению влияния фейковых новостей.