Маск не видит проблем с распространением языка вражды в Twitter, но соцсеть будет уважать правила ЕС о модерации контента
Владелец компании Twitter Илон Маск не видит проблем с распространением языка вражды и фейкового контента в соцсети, в то же время будет уважать правила ЕС о модерации контента
Об этом Маск заявил в эфире французского канала на France 2, пишет POLITICO .
Маск уверял, что с его приходом в Twitter количество случаев языка ненависти уменьшилось на 30%. Однако ведущая привела статистические данные, свидетельствующие о росте таких случаев, в частности, исследование Института стратегического диалога, показавшее 105% увеличение количества антисемитских публикаций.
Миллиардер отметил, что язык ненависти не должен иметь слишком широкого определения, потому что это может привести к цензуре.
"Если закон будет принят, Twitter обязуется его соблюдать", – подчеркнул Маск.
Он также сказал, что платформа придерживается только законных требований и не выходит за их пределы.
Владелец соцсети признал, что твиты, где люди радуются крушению лодки с мигрантами возле Греции неделю назад, "некрасивы", в то же время они имеют право на существование в сети, пока они не нарушают закон.
По закону ЕС о модерации контента Twitter относится к категории очень больших платформ. Это означает, что с 25 августа компания должна принять меры по снижению влияния фейковых новостей.
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Социальная сеть Twitter вышла из добровольного кодекса практики Европейского Союза по дезинформации.
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