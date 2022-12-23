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Маск не будет продавать акции Tesla в течение двух следующих лет

23 декабря, 2022 пятница
12:53
Мир

Гендиректор и основатель компании Tesla Илон Маск заявил, что в течение примерно двух лет не будет продавать акции Tesla

Об этом сообщает Reuters .

Из-за беспокойства относительно снижения спроса на электробелы и отвлечения Илона маска на компанию Twitter 22 декабря выросла распродажа акций Tesla. После этого во время аудиочата Twitter Spaces Илон Маск заявил, что предусматривает "серьезную рецессию" экономики в 2023 году. По его мнению, на этом фоне снизится спрос на дорогие товары. Именно поэтому на ближайшее время прекратятся продажи акций компании Tesla.

"Я не буду продавать акции пока не буду в них уверен, вероятно, следующие два года. Однозначно это не произойдет не в следующем году, ни при каких обстоятельствах, и, вероятно, через год после этого тоже", - сказал Маск.

В четверг акции выросли на 3% до 129,23 долларов. Это произошло после падения на 8,9% в обычные дни торгов. Перед тем как запустить прошлые продажи, Маск заявил, что не будет продавать акции. На прошлой неделе он сообщил о продаже акций на 3,6 млрд долларов, в результате чего общая сумма с конца прошлого года составила около 40 млрд долларов. Это разочаровало инвесторов, поскольку акции Tesla упали до минимума двухлетней давности.

"Мне необходимо было продать некоторые запасы, чтобы убедиться в том, что у меня есть запасной вариант на случай худшего сценария", - заявил Маск.

Он добавил, что совет директоров Tesla открыт для выкупа акций, но это будет зависеть от масштаба рецессии. Также Маск сказал, что может состояться "некоторая макродрама", которая будет больше, чем считают люди. По его словам, экономические условия "непропорционально повлияют" на автомобили и дома.

В ответ на вопрос, не беспокоит ли его то, что его политические взгляды и противоречивые комментарии отталкивают потенциальных клиентов и инвесторов, Маск заявил, что его это не слишком волнует.

"Я не собираюсь скрывать свои взгляды только для повышения курса акций", – подчеркнул он.

  • 20 декабря стало известно, что Илон Маск приступил к поискам нового генерального директора для Twitter.

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