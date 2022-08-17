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Маск намерен купить футбольный клуб "Манчестер Юнайтед"
Американский миллиардер Илон Маск объявил о планах купить футбольный клуб "Манчестер Юнайтед"
Об этом он написал в твиттере .
"Также я покупаю "Манчестер Юнайтед". Пожалуйста", – сообщил он.
- 10 августа стало известно, что Илон Маск продал акции Tesla на $6,9 млрд в случае покупки твиттера.
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