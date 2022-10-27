Маск намекает, что уже купил Twitter
Американский миллиардер, руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск намекнул, что приобрел компанию Twitter, владеющую одноименной соцсетью
Об этом Маск сообщил Twitter.
На своей странице в Twitter Маск поделился видео, где он заходит в штаб-квартиру компании: "Захожу в штаб-квартиру Twitter – погружаемся!"
Кроме того, миллиардер изменил подпись на своей странице в соцсети на Chief Twit, намекая на завершение соглашения о покупке компании.
- 24 апреля компания Twitter приняла предложение Илона Маска по покупке Twitter за $44 млрд. Маск обязывался вложить в покупку Twitter $33,5 млрд, в том числе $21 млрд акционерного капитала и $12,5 млрд маржинальных ссуд под некоторые из его акций Tesla Inc ( TSLA.O) для финансирования транзакции. Еще $13 млрд согласились предоставить банки под залог Twitter.
- 13 мая Маск заявил о прекращении соглашения, пока он ждет подсчета числа спамерских учетных записей.
- 9 июля сообщалось, что руководство Twitter намерено подать в суд на Маска , который заявил об отказе от соглашения по покупке социальной сети.
- Впоследствии Маск решил расторгнуть соглашение о приобретении социальной сети Twitter. А компания подала на него в суд . Первое судебное заседание должно было состояться 17 октября.
- 10 августа сообщали, что Илон Маск продал акции Tesla на $6,9 млрд в случае, если заключит соглашение о покупке Twitter.
- 5 октября стало известно, что Маск был готов купить Twitter по начальной цене в $44 млрд.
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