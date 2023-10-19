Маск может удалить платформу X для доступа в Европе через закон ЕС

Об этом информирует новостной сайт Insider .

По данным источника, миллиардер недоволен необходимостью следовать закону о цифровых услугах.

Маск рассматривает возможность прекратить работу программы в регионе или запретить доступ к ней пользователям в Европейском Союзе, сказал источник. Это будет сродни тому, как Meta сейчас не дает людям в Европе пользоваться своим новым приложением Threads.

В августе Европейский Союз принял закон о цифровых услугах (DSA), определяющий правила для предотвращения распространения вредоносного контента, запрета или ограничения определенных практик таргетинга пользователей, а также обмена некоторыми внутренними данными с регуляторными органами и исследователями, связанными с ними, среди прочего.

Что известно о спорах Маска из ЕС

Социальная сеть X, ранее известная как Twitter, удалила сотни аккаунтов, связанных с палестинской радикальной группировкой ХАМАС, и десятки тысяч сообщений, связанных с нападением боевиков этой группировки на Израиль 7 октября. Причиной этого является просьба комиссара Евросоюза по внутренней торговле Тьерри Бретона.

Ранее, проанализировав отчеты о том, как технологические компании справляются с дезинформацией, Евросоюз признал соцсеть X Илона Маска самым большим средством распространения российской лжи и пропаганды.

Также американский миллиардер Илон Маск убрал в соцсети функцию, благодаря которой пользователи могли пожаловаться на дезинформацию о выборах в сообщении.

Что происходит с Twitter после покупки компании Маском

27 октября 2022 года Маск намекнул , что приобрел компанию Twitter, которая владеет одноименной соцсетью. Он поделился видео, на котором заходит в штаб-квартиру компании. Кроме того, миллиардер изменил подпись на своей странице в соцсети "Chief Twit".

Илон Маск запустил в Twitter премиальную подписку за $8 долларов, которая необходима для получения синей галочки и верификации аккаунта. Кроме того, Маск заявил , что любой twitter-аккаунт, использующий чужое имя без четкого указания на пародию, будет заблокирован. Он также объявил, что начнет восстанавливать заблокированные аккаунты в сети. В частности, разблокировал аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа и снял ограничения на аккаунты, связанные с Кремлем.

Затем в Twitter запустили счетчик, показывающий, сколько людей просмотрели опубликованный твит, объявили о расширении списка политической рекламы, которую можно публиковать в социальной сети, и ввели новую политику "нулевой толерантности" в сообщения с насильственными высказываниями.

В начале 2023 года компания заявила , что только подписчики Twitter Blue смогут пользоваться функцией двухфакторной аутентификации через СМС.

В апреле пользователи Twitter заметили, что кнопка в виде синей птицы в верхнем левом углу страницы изменилась на изображение собаки породы сиба-ина Doge, в честь которой названа криптовалюта Dogecoin. Такое решение владелец Twitter Илон Маск объяснил тем, что еще когда он только задумывался о приобретении какой-то соцсети, один из пользователей посоветовал ему купить Twitter и сменить лого с птичкой на собаку.

3 14 апреля пользователям разрешено взимать плату за доступ к своему контенту: от длинного текста до многочасового видео. Кроме того, в соцсети пользователям с платной подпиской разрешили публиковать длинные видео.

1 июля Twitter закрыл доступ к публикациям неавторизованным пользователям и теперь потребует от них иметь учетную запись в соцсети для просмотра твитов.

Илон Маск заявил , что в социальной сети X, известной ранее как Twitter, исчезнет функция блокировки пользователей.

Соцсеть Х тестирует платную подписку для новых пользователей в размере $1.