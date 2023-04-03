Маск лишил The New York Times "синей галочки", за отказ платить за Twitter blue

Об этом пишет Bloomberg .

У главной учетной записи The New York Times больше нет галочки подтверждения, однако несколько дочерних аккаунтов все еще ее сохранили. Отмечается, что это издание одно из первых, заявившее, что не будет платить за проверку своих аккаунтов в Twitter.

"Мы не планируем вносить ежемесячную плату за "галочку" для наших институциональных аккаунтов в Twitter", - приводит Bloomberg комментарий представителя New York Times.

Он также добавил, что репортерам будут возмещать затраты на использование Twitter Blue "в редких случаях, когда этот статус будет необходим для отчетности".

В свою очередь Илон Маск обвинил издание в лицемерии, ведь у них есть платная подписка для своих читателей.

"NY Times здесь невероятно лицемерит, поскольку они очень агрессивно заставляют всех оплачивать свою подписку", – пишет бизнесмен.

Он назвал тексты этого СМИ "неинтересной пропагандой" и сравнил с "диареей" аккаунты издания.

"Кроме того, их каналы являются эквивалентом диареи в Twitter. Это нечитаемо. У них было бы гораздо больше настоящих подписчиков, если бы они публиковали только свои самые популярные статьи. То же касается всех изданий", - добавил Маск.

Ранее Twitter предупредил, что с 1 апреля будет лишать "синей галочки" те аккаунты, которые отказываются ее оплачивать.