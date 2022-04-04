Маск купил почти 10% акций Twitter

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на отчет компании, отправленный Комиссии по ценным бумагам и биржам США, передает ЭП.

Стоимость пакета акций Маска составляет $2,89 млрд долл., подсчитал CNBC, основываясь на цене акций 1 апреля.

"Маск не сделал никакого заявления о причинах покупки акций. Twitter не сразу ответил на запрос о комментарии. Маск часто пользуется Twitter, у него более 80 миллионов подписчиков, но в последние недели он скептически относится к тому, как он используется и разработан. Он использовал опрос в прошлом месяце, чтобы спросить своих подписчиков, "строго ли Twitter соблюдает" принцип свободы слова, который важен для демократии, добавив, что "последствия этого опроса будут важны". Более 70% респондентов ответили "нет", - пишет FT.