Маск купил почти 10% акций Twitter
Миллиардер Илон Маск стал одним из крупнейших акционеров Twitter – ему принадлежит доля в 9,2% акций компании
Об этом пишет Financial Times со ссылкой на отчет компании, отправленный Комиссии по ценным бумагам и биржам США, передает ЭП.
Стоимость пакета акций Маска составляет $2,89 млрд долл., подсчитал CNBC, основываясь на цене акций 1 апреля.
"Маск не сделал никакого заявления о причинах покупки акций. Twitter не сразу ответил на запрос о комментарии. Маск часто пользуется Twitter, у него более 80 миллионов подписчиков, но в последние недели он скептически относится к тому, как он используется и разработан. Он использовал опрос в прошлом месяце, чтобы спросить своих подписчиков, "строго ли Twitter соблюдает" принцип свободы слова, который важен для демократии, добавив, что "последствия этого опроса будут важны". Более 70% респондентов ответили "нет", - пишет FT.
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