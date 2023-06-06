Об этом сообщает агентство Reuters.

Американский миллиардер совершил двухдневную поездку в Китай, где провел ряд встреч с высокопоставленными чиновниками, в том числе с вице-премьером, министрами иностранных дел, торговли и промышленности.

"Я думаю, что у нас были очень продуктивные дискуссии по поводу рисков искусственного интеллекта и необходимости определенного надзора и регулирования. И как я понимаю из этих разговоров, Китай будет инициировать регулирование ИИ в Китае", - рассказал Маск.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Еврокомиссии просят компании маркировать весь контент, произведенный искусственным интеллектом

Кроме этого, следует отметить, что в апреле Администрация киберпространства Китая (CAC) заявила, что поддерживает инновации и применение искусственного интеллекта и поощряет его использование, но контент, созданный ИИ, должен соответствовать основным социалистическим ценностям страны.

Что известно о ИИ

19 апреля бизнесмен Илон Маск заявил , что искусственный интеллект, который он планирует создать, будет пытаться "понять природу Вселенной" и с меньшей вероятностью захочет "уничтожить человечество".

Google планирует привлечь систему генеративного искусственного интеллекта в своей рекламной кампании.

В Tinder будут верифицировать пользователей благодаря искусственному интеллекту и видеоселфу.

Генеральный директор Spotify Даниэль Эк рассказал , что музыкальная индустрия имеет "оправданные опасения" по поводу песен, которые создал искусственный интеллект.

Согласно исследованию Всемирного экономического форума, технологии и искусственный интеллект могут лишить работы 26 млн человек в течение 5 лет.

Джеффри Хинтон, автор технологии, легшей в основу ИИ, заявил , искусственный интеллект может вызвать целый ряд угроз - среди которых фейки и безработица.

Позже, 1 июня, австралийское правительство объявило о своих планах по регулированию искусственного интеллекта, включая запрет фейков и реалистичного, ложного контента из-за озабоченности злоупотреблением технологией.