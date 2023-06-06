Маск: Китай планирует ввести правила использования искусственного интеллекта
Илон Маск считает, что правительство Китая вслед за рядом государств тоже будет пытаться ввести регулирование искусственного интеллекта.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Американский миллиардер совершил двухдневную поездку в Китай, где провел ряд встреч с высокопоставленными чиновниками, в том числе с вице-премьером, министрами иностранных дел, торговли и промышленности.
"Я думаю, что у нас были очень продуктивные дискуссии по поводу рисков искусственного интеллекта и необходимости определенного надзора и регулирования. И как я понимаю из этих разговоров, Китай будет инициировать регулирование ИИ в Китае", - рассказал Маск.
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Кроме этого, следует отметить, что в апреле Администрация киберпространства Китая (CAC) заявила, что поддерживает инновации и применение искусственного интеллекта и поощряет его использование, но контент, созданный ИИ, должен соответствовать основным социалистическим ценностям страны.
Что известно о ИИ
19 апреля бизнесмен Илон Маск заявил , что искусственный интеллект, который он планирует создать, будет пытаться "понять природу Вселенной" и с меньшей вероятностью захочет "уничтожить человечество".
Google планирует привлечь систему генеративного искусственного интеллекта в своей рекламной кампании.
В Tinder будут верифицировать пользователей благодаря искусственному интеллекту и видеоселфу.
Генеральный директор Spotify Даниэль Эк рассказал , что музыкальная индустрия имеет "оправданные опасения" по поводу песен, которые создал искусственный интеллект.
Согласно исследованию Всемирного экономического форума, технологии и искусственный интеллект могут лишить работы 26 млн человек в течение 5 лет.
Джеффри Хинтон, автор технологии, легшей в основу ИИ, заявил , искусственный интеллект может вызвать целый ряд угроз - среди которых фейки и безработица.
Позже, 1 июня, австралийское правительство объявило о своих планах по регулированию искусственного интеллекта, включая запрет фейков и реалистичного, ложного контента из-за озабоченности злоупотреблением технологией.
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