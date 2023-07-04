Маск и Цукерберг возглавили рейтинг богачей мира, - Bloomberg
Владелец Tesla, SpaceX и Twitter Илон Маск и владелец Meta Platforms Марк Цукерберг возглавили список самых богатых людей мира за последние 6 месяцев
Об этом сообщает Bloomberg.
Рейтинг богачей возглавил американский бизнесмен, основной владелец Tesla, SpaceX и Twitter Илон Маск, за первые полгода увеличивший свое состояние на $96,6 млрд. При этом, отмечает издание, рост капитала Маска продолжается: 3 июля акции Tesla выросли на 6,9 %, принеся бизнесмену еще $13 млрд. В целом его состояние оценивается в $234 млрд.
Вторую строчку в списке занял владелец Meta Platforms (соцсети Facebook, Instagram и WhatsApp) Марк Цукерберг – к июню его состояние увеличилось на $58,9 млрд.
В топ-10 рейтинга также вошли основатель Microsort Билл Гейтс ($134 млрд), основатель Oracle и владелец акций Tesla Ларри Элисон ($133 млрд), бывший CEO Microsoft Стив Балмер ($118 млрд), инвестор Уоррен Баффет ($115 млрд), соучредитель Alp владеет Google) Ларри Пейдж ($110 млрд) и соучредитель Google Сергей Брин ($104 млрд).
500 самых богатых людей мира в первой половине 2023 года увеличили свое состояние на $852 миллиарда, пишет Bloomberg.
"Это полугодие стало лучшим для миллиардеров со второй половины 2020 года, когда экономика восстановилась после спада, вызванного Covid-19", – пишет издание.
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