Маск и Макрон присутствуют на финале ЧМ-2022
На финальный матч ЧМ-2022 Аргентина – Франция прибыли президент Франции Эмманюэль Макрон и американский бизнесмен-миллиардер Илон Маск
Об этом они сообщили в Twitter.
"На связи?" - написано в сообщении президента Франции.
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Илон Маск обнародовал видео с голом Аргентины и прокомментировал его:
"Великолепный гол Аргентины!" - говорится в сообщении.
- 13 декабря в полуфинале ЧМ-2022 сборная Аргентины уверенно победила Хорватию .
- 14 декабря во втором полуфинале ЧМ-2022 сборная Франции победила команду Марокко.
- 17 декабря в матче за третье место чемпионата мира - 2022 сборная Хорватии обыграла Марокко и выиграла бронзовые медали.
- Позже 18 декабря стало известно, что сборные Аргентины и Франции определились со стартовыми составами на финальный матч чемпионата мира - 2022 по футболу в Катаре.
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