Об этом они сообщили в Twitter.

"На связи?" - написано в сообщении президента Франции.

Читайте также: ЧМ-2022: Лидер сборной Марокко набросился на президента ФИФА после поражения в матче за бронзу

Илон Маск обнародовал видео с голом Аргентины и прокомментировал его:

"Великолепный гол Аргентины!" - говорится в сообщении.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb