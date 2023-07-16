Маск: Доходы от рекламы в Twitter упали на 50%

Об этом заявил ее владелец Илон Маск, передает Reuters.

"Денежный поток Twitter все еще отрицательный, поскольку доходы от рекламы упали на 50%. Нужно достичь положительного денежного потока, прежде чем мы сможем позволить себе роскошь сделать что-то другое", - написал Маск в ответ на предложения по рекапитализации.

Также, как отмечается в сообщении, после увольнения тысяч сотрудников и уменьшения расходов на облачные услуги, Маск заявил, что компания сократила свои недолговые расходы до 1,5 миллиарда долларов из прогнозируемых 4,5 миллиарда в 2023 году.

Однако оказалось, что агрессивных мер по сокращению расходов после приобретения Маском twitter в октябре недостаточно для получения положительного денежного потока.

Добавляется, что Линда Яккарино, начавшая работать в компании Маска в должности гендиректора в начале июня, сообщила инвесторам о планах Twitter сосредоточиться на партнерстве с авторами и коммерческими компаниями. Она также ведет переговоры с политиками и деятелями индустрии развлечений, платежными сервисами и СМИ.