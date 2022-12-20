Об этом вице-премьер-министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил в интервью Bloomberg .

По его словам, партия поступит в ближайшие месяцы. Федоров уточнил, что контракт пока не заключен, но правительства ряда стран Евросоюза готовы помочь с покупкой терминалов. Он подчеркнул, что все финансовые вопросы решены.

Федоров заверил, что возглавляющий ее SpaceX и Илон Маск "скоро реагируют на проблемы и помогают Украине". По словам министра, он общался с американским миллиардером и получил заверение, что он и дальше будет поддерживать Украину.

"Маск заверил нас, что и дальше будет поддерживать Украину. Когда у нас было мощное отключение, я написал ему в тот же день, и он моментально отреагировал и уже сделал несколько шагов", - рассказал Федоров.

Он добавил, что с начала полномасштабного российского вторжения Украина получила около 22 тыс. терминалов Starlink.

29 ноября сообщалось, что Министерство цифровой трансформации намерено закупить для Украины еще несколько тысяч терминалов спутниковой связи Starlink.

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