Маск без ведома Украины отключил Starlink не только в Крыму, но и на Донбассе, – биограф

Об этом говорится в биографии Маска, написанной писателем Уолтером Айзексоном .

По его словам, бизнесмен не проинформировал Украину о том, что Starlink отключен в Крыму.

"Маск также решил не включать его (Starlink, – ред.) в некоторых частях востока Украины, поскольку он не хочет, чтобы его использовали в наступательных целях", – рассказал Айзексон.

"Когда я обсуждал это с Маском, он сказал: "Ну, если вы читаете условия обслуживания, это должно было использоваться только для оборонных целей", – отметил биограф.

По убеждению Айзексона, Украина освобождает свои населенные пункты, поэтому это можно назвать обороной. Но Маск так не считал. По мнению миллиардера, если бы он позволил Украине воспользоваться технологией, это привело бы к "ядерному взрыву".

"Дело не только в том, что он отказался это включить, но украинцы даже не знали, что это было – и Европа, знаете ли, вся эта разведка", - рассказал Айзексон.

Предыстория

Об отключении Starlink в биографии Илона Маска написал писатель Уолтер Айзексон. По его словам, бизнесмен боялся, чтобы ВСУ не использовали технологию для нанесения удара по ЧФ России.

Маск в свою очередь заявил, что не отключал Starlink в Крыму – он отклонил запрос Украины на его подключение.

"SpaceX ничего не дезактивировал. Был срочный запрос от государственных органов на активацию Starlink до Севастополя. Очевидным намерением было потопить большую часть российского флота на якоре. Если бы я согласился на их запрос, тогда SpaceX был бы явным соучастником большой войны и эскалации конфликта", – объяснил бизнесмен.

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк назвал действия Маска смесью невежества и великого эго, результатом чего стали многочисленные человеческие жертвы.

В Сенате США требуют провести расследование в отношении компании SpaceX американского миллиардера Илона Маска после того, как он признал, что заблокировал спутниковый интернет Starlink во временно оккупированном Крыму.

Следует отметить, что это не первый скандал с участием Маска. В прошлом году компания SpaceX сообщила Пентагону, что отказывается финансировать службы спутниковой связи Starlink в Украине. В конце концов США взяли расходы на себя.