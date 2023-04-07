Об этом он написал в твиттере.

В настоящее время компания ожидает поддержки соответствующих органов США.

"Starship укомплектован и готов к запуску на следующей неделе, ожидает разрешения регулятора", - отметил Маск.

Не исключено, что первый полет ракеты Starship может состояться в понедельник, 10 апреля. Запустить ее планируют со стартовой площадки SpaceX в Техасе. В рамках тестового полета ракета должна выполнить один виток вокруг Земли.