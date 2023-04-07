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Маск анонсировал первый запуск ракеты Starship

7 апреля, 2023 пятница
08:55
Наука

Основатель компании SpaceX Илон Маск анонсировал, что готовится первый запуск супертяжелой ракеты Starship, которую разрабатывают для пилотируемых миссий на Луну и Марс

Об этом он написал в твиттере.

В настоящее время компания ожидает поддержки соответствующих органов США.

"Starship укомплектован и готов к запуску на следующей неделе, ожидает разрешения регулятора", - отметил Маск.

Не исключено, что первый полет ракеты Starship может состояться в понедельник, 10 апреля. Запустить ее планируют со стартовой площадки SpaceX в Техасе. В рамках тестового полета ракета должна выполнить один виток вокруг Земли.

  • 2 марта компания SpaceX Илона Маска запустила экипаж из четырех астронавтов на Международную космическую станцию.
  • В ночь на 15 марта грузовой корабль Cargo Dragon отправился на Международную космическую станцию.
  • А в ночь на 30 марта американская компания SpaceX запустила на орбиту партию с 56 интернет-спутниками для системы Starlink.
Технологии
Илон Маск
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2023, пятница
7 апреля
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