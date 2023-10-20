Маск анонсировал два новых уровня премиум-подписок в соцсети Х
Бизнесмен и владелец социальной сети Х (ранее Twitter) Илон Маск в пятницу, 20 октября, заявил, что платформа в скором времени запустит два новых уровня премиум-подписки
Об этом пишет Reuters.
"Один дешевле со всеми функциями, но без уменьшения рекламы, а другой более дорогой, но без рекламы", - написал Маск.
Более подробной информации о планах подписки владелец не предоставил.
Что происходит с Twitter после покупки компании Маском
27 октября 2022 года Маск намекнул , что приобрел компанию Twitter, которая владеет одноименной соцсетью. Он поделился видео, на котором заходит в штаб-квартиру компании. Кроме того, миллиардер изменил подпись на своей странице в соцсети "Chief Twit".
Илон Маск запустил в Twitter премиальную подписку за $8 долларов, которая необходима для получения синей галочки и верификации аккаунта. Кроме того, Маск заявил , что любой twitter-аккаунт, использующий чужое имя без четкого указания на пародию, будет заблокирован. Он также объявил, что начнет восстанавливать заблокированные аккаунты в сети. В частности, разблокировал аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа и снял ограничения на аккаунты, связанные с Кремлем.
Затем в Twitter запустили счетчик , показывающий, сколько людей просмотрели опубликованный твит, объявили о расширении списка политической рекламы, которую можно публиковать в социальной сети, и ввели новую политику "нулевой толерантности" к сообщениям с насильственными высказываниями.
В начале 2023 года компания заявила , что только подписчики Twitter Blue смогут пользоваться функцией двухфакторной аутентификации через СМС.
В апреле пользователи Twitter заметили , что кнопка в виде синей птицы в верхнем левом углу страницы изменилась на изображение собаки породы сиба-ину Doge, в честь которой названа криптовалюта Dogecoin. Такое решение владелец Twitter Илон Маск объяснил тем, что еще когда он только задумывался о приобретении какой-то соцсети, один из пользователей посоветовал ему купить Twitter и сменить лого с птички на собаку.
3 14 апреля пользователям разрешено взимать плату за доступ к своему контенту: от длинного текста до многочасового видео. Кроме того, в соцсети пользователям с платной подпиской разрешили публиковать длинные видео .
1 июля Twitter закрыл доступ к публикациям неавторизованным пользователям и теперь потребует от них иметь учетную запись в соцсети для просмотра твитов.
Илон Маск заявил , что в социальной сети X, известной ранее как Twitter, исчезнет функция блокировки пользователей.
Соцсеть Х тестирует платную подписку для новых пользователей в размере $1.
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