Об этом сообщает Украинская правда .

"Мы были на выполнении задачи. Там, где не должно быть мин – мы проверили по минным полям. Мы уже приехали на место, и так случилось, что машина взорвалась на нескольких минах. Единственный человек, который был не в машине, рассказывает, что наш бусик поднялся в небо где-то на 7 метров, мотор отбросило на 15 метров. Такая сила взрыва была, что один из наших сразу погиб, мой друг Сашка еще в коме. И только я пришел в себя", - рассказал Найем.

"Помню, что это был взрыв. Я сразу взялся за лицо, и было много крови. Ребята подбежали и кричали, живы ли мы. И я кричал: да, помогите выйти. И я пытался сам открыть дверь. Потом уже они помогли .И я вылез. Помню, что искали автомобиль эвакуации, что положили меня на заднее сиденье. И все. Далее помню только отрывками, что меня перекладывали с кровати на кровать", - добавил Найем.

5 июня Маси Найем, защищавший Украину на войне с Россией, получил ранение. 6 июня врачи прооперировали украинского адвоката, а он пришел в себя и сообщил о потере глаза.

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