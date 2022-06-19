Маси Найем опубликовал первое фото после ранения и операции

Фото он опубликовал в Instagram.

"Сегодня день медицинского работника. И этот пост - благодарность им. Я помню момент ранения и несколько моментов при транспортировке. Но людей не видел, потому что все лицо обливалось кровью. Мой брат Мустафа Наем помог идентифицировать всех, благодаря кому я жив. Итак, моя жизнь после ранения подарена мне побратимом, водителями которые помогли эвакуировать и врачами, которые сделали операцию. И конечно, что родными, которые все время рядом", - написал Маси.

Он рассказал, что с места событий в Славянск его транспортировал сослуживец с позывным Байкером. Впоследствии Масси транспортировали в Краматорск и проводили оперативное вмешательство. Позже защитника эвакуировали в больницу в Днепре. Масси перечислил всех оказывавших помощь медиков.

"Благодарю вас. Моя жизнь и дальнейшие дела возможны именно благодаря вам. Еще раз спасибо вам, что я жив!" - добавил он.

5 июня Маси Найем, защищавший Украину на войне с Россией, получил ранение.

6 июня врачи прооперировали украинского адвоката Маси Найема.

В тот же день Маси Найем пришел в себя и сообщил о потере глаза.

9 июня Маси Найем рассказал о своем состоянии после ранения.

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