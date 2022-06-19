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Маси Найем опубликовал первое фото после ранения и операции

19 июня, 2022 воскресенье
16:42
война с Россией На фото Маси Наем

Адвокат Маси Наем, раненый на Востоке Украины во время боевых действий, опубликовал первое фото после операции. Публикацию он посвятил всем медикам, отдельно поблагодарив тех, кто спас его жизнь

Фото он опубликовал в Instagram.

"Сегодня день медицинского работника. И этот пост - благодарность им. Я помню момент ранения и несколько моментов при транспортировке. Но людей не видел, потому что все лицо обливалось кровью. Мой брат Мустафа Наем помог идентифицировать всех, благодаря кому я жив. Итак, моя жизнь после ранения подарена мне побратимом, водителями которые помогли эвакуировать и врачами, которые сделали операцию. И конечно, что родными, которые все время рядом", - написал Маси.

Он рассказал, что с места событий в Славянск его транспортировал сослуживец с позывным Байкером. Впоследствии Масси транспортировали в Краматорск и проводили оперативное вмешательство. Позже защитника эвакуировали в больницу в Днепре. Масси перечислил всех оказывавших помощь медиков.

"Благодарю вас. Моя жизнь и дальнейшие дела возможны именно благодаря вам. Еще раз спасибо вам, что я жив!" - добавил он.

  • 5 июня Маси Найем, защищавший Украину на войне с Россией, получил ранение.
  • 6 июня врачи прооперировали украинского адвоката Маси Найема.
  • В тот же день Маси Найем пришел в себя и сообщил о потере глаза.
  • 9 июня Маси Найем рассказал о своем состоянии после ранения.

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